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Kemerburgaz - Arnavutköy yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 18:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kemerburgaz-Arnavutköy yolu üzerinde yapılan hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerde toplam 84 araç sürücüsüne 40 bin 607 TL para cezası uygulandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kemerburgaz - Arnavutköy yolu üzerinde dün ve bugün hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kemerburgaz-Arnavutköy yolu üzerinde yapılan hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerde toplam 84 araç sürücüsüne 40 bin 607 TL para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kemerburgaz - Arnavutköy yolu üzerinde dün ve bugün hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, toplamda 159 hafriyat kamyonu kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde, "Tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak, muayenesini yaptırmamak ve verilen izin sonucunda muayenesi yaptırmamak, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak, makas atma, uyarılara uymamak, radar hız kurallarına uymamak, yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, yasak park, yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek, seyir halinde telefon kullanmak, araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymamak, emniyet kemeri kullanmamak suçlarından; toplam 84 araç sürücüsüne 40 bin 607 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 8 araç trafikten men edildi.

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