HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemerburgaz yolunda mıcır yüklü kamyon devrildi

Kemerburgaz yolunda mıcır yüklü kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda mıcır yüklü kamyon devrildi.

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda mıcır yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken Göktürk istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu kamyonda yüklü olan mıcır devrildi. Kamyonun devrildiğini gören çevredeki sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak kamyonu kaldırma işlemlerine başladı. Kaza nedeniyle Göktürk istikametinde trafik meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
İstanbullulara uyarı! 'Sizin de başınıza gelebilir'İstanbullulara uyarı! 'Sizin de başınıza gelebilir'
Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Ünlü iş insanına babalık davası: Sürekli oyalandık
Ünlü iş insanına babalık davası: Sürekli oyalandık
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih'te çatışma! Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum yaralandı
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan İstanbullulara uyarı: Ankara’daki vaka artış hızı ders olmalı
İstanbullulara uyarı! 'Sizin de başınıza gelebilir'
MSB bu görüntülerle paylaştı! PKK'ya bir darbe daha
MSB bu görüntülerle paylaştı! PKK'ya bir darbe daha
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.