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Kemerburgaz'da kurban satış alanı kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesince kurulan yüksek kapasiteli alandaki satışlar 27 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da kurban satış alanı kurdu.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'na yönelik Kemerburgaz'da kurulan alanda, 4 bine yakın büyük ve küçükbaş kurban satılabilecek. Satışlar 27 Temmuz'da başlayacak.

Yüksek kapasiteli, modern kesim ve satış alanı 25 bin metrekareden oluşuyor ve alanda 100 çadır bulunuyor.

Kurban satış alanında, Avrupa Birliği standartlarına uygun 4 ayrı kesim merkezi yer alıyor. Günde 700 kesimin yapılabileceği alanda, hijyen konusunda da gerekli tedbirler alındı.

Veteriner görevlileri hem satış hem kesim aşamasında alanda bulunurken, isteyen vatandaşlar kendilerinden bilgi edinebilecek.

Ayrıca alanda küçükbaş kurbanlık kesimleri ücretsiz yapılacak.

Alanda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyenler şimdiden yerlerini kiralayabiliyor. Kurbanlıklar 26 Temmuz'dan itibaren satış alanına getirilmeye başlanacak.

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Eyüpsultan Belediyesi kurban bayramı kurban satış alanı

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