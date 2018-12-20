Kemerburgaz'da sel sonrası acı manzara

Köpek eğitim merkezinin yağışların başladığı sabaha karşı sular altında kaldığını söyleyen Metin İnanoğlu merkezde sahipli ve sahipsiz 40'a yakın köpeğe baktıklarını söyledi. İnanoğlu, “Sabah 06.00'da telefon aldım 'İçeri su bastı' diye. Koşarak geldik buraya. Buraya da yürüyerek girdim. Arka taraftaki kafeslerde 40 köpeğimiz vardı" dedi.

Göktürk Hayvanseverler Derneği Kurucu Üyesi Nilgün Sayar da olayı öğrenir öğrenmez merkeze geldiklerini belirterek, sağ kurtulan sahipsiz 5 köpeği himayeleri altına aldıklarını belirtti. Sayar, “Sahipsiz olarak onların baktığı 5 köpeği de biz dernek olarak himayemize aldık. Eğer sahiplenmek isteyen olursa bize ulaşabilirler. Hayvanlar çünkü çok zor durumda" dedi.

Barınaktaki 2 köpeğe ulaşılamazken köpek eğitim merkezindeki suyun çekilmesi bekleniyor.

