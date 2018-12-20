HABER

Kemerburgaz'da sel sonrası acı manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağmur sonucu taşan Kağıthane Deresi, bir köpek eğitim merkezini sular altında bıraktı.

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağmur sonucu taşan Kağıthane Deresi, bir köpek eğitim merkezini sular altında bıraktı. Yaklaşık 40 köpeğin bulunduğu merkezde 8 köpek boğuldu.

"KAFESLERDE 40 KÖPEĞİMİZ VARDI"

Kemerburgaz'da özel bir köpek eğitim merkezi, dün Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu su altında kaldı. Yaklaşık 40 köpeğin kafes içinde bulunduğu merkezde 8 köpek boğuldu, 2 köpek ise kayıp. 30 köpek kurtarıldı. Köpekler sahiplerine teslim edilirken sahipsiz köpekler, Göktürk Hayvanseverler Derneği üyeleri tarafından alınarak barınağa götürüldü.

Köpek eğitim merkezinin yağışların başladığı sabaha karşı sular altında kaldığını söyleyen Metin İnanoğlu merkezde sahipli ve sahipsiz 40'a yakın köpeğe baktıklarını söyledi. İnanoğlu, “Sabah 06.00'da telefon aldım 'İçeri su bastı' diye. Koşarak geldik buraya. Buraya da yürüyerek girdim. Arka taraftaki kafeslerde 40 köpeğimiz vardı" dedi.

"ÖLEN 8 KÖPEĞİ SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"

İnanoğlu, “İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye de geldi. İtfaiye araçlarıyla 25 köpeğin hayatını kurtardık. 15 köpek suya atladı. Sabah 6'da sular çekilince içeri girdik. Ölen 8 köpeği sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.

Göktürk Hayvanseverler Derneği Kurucu Üyesi Nilgün Sayar da olayı öğrenir öğrenmez merkeze geldiklerini belirterek, sağ kurtulan sahipsiz 5 köpeği himayeleri altına aldıklarını belirtti. Sayar, “Sahipsiz olarak onların baktığı 5 köpeği de biz dernek olarak himayemize aldık. Eğer sahiplenmek isteyen olursa bize ulaşabilirler. Hayvanlar çünkü çok zor durumda" dedi.

Barınaktaki 2 köpeğe ulaşılamazken köpek eğitim merkezindeki suyun çekilmesi bekleniyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye olduİbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Fenomenlere kötü haber! Hapis...

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.