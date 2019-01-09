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Kemer'de 2 madencinin ölümünde 4 sanığa hapis, ocak ortağına beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki kömür ocağında, metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 2 işçinin ölümüyle ilgili davada, 3 sanık 5'er yıl, 1 sanık 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, maden ocağı ortağı ise beraat etti.

Kemer'de 2 madencinin ölümünde 4 sanığa hapis, ocak ortağına beraat

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki kömür ocağında, metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 2 işçinin ölümüyle ilgili davada, 3 sanık 5'er yıl, 1 sanık 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, maden ocağı ortağı ise beraat etti.
Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak Madencilik' adlı firma tarafından 2015 yılında işletilmeye başlanan kömür ocağında, 16 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.43'te metan gazı sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, 900 metrede mahsur kalan işçiler Levent Korkmaz (39) ile Esen Çavuş (36) yaşamını yitirdi. Olayda, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Maden ocağının ortaklarından Muhammed Murat Bal, işletme müdürü Emre Tutsak ve iş güvenliği uzmanı Yücel Er'in aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından sunulan raporda, ölen işçilerin kömür gevşetmek ve havalandırma için delik delme işlemi yaptığı sırada, metal ucun sert zemine gelmesi ile oluşan kıvılcımın, ortamda oluşan metan gazını patlatmış olabileceği kaydedildi. Patlamanın şiddetli grizu patlaması değil, lokal patlama halinde olduğu, ölümlerin ise metan gazının yanmasıyla birlikte ortamda oksijenin ani şekilde tükenmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceğine değinildi.
Olaya ilişkin iddianamede, "Sorumlu gösterilen kişilerin, bilirkişilerin ilk görüşleriyle paralel olarak şüpheli Muhammed Murat Bal, vardiya mühendisi Fevzettin Bayramoğlu, daimi nezaretçi Emre Tutsak ve iş güvenliği uzmanı Yücel Er'in kusurlu olarak tespit edildiği, ayrıca ateşleyici belgesi bulunan Şevki Kocabıyık da sorumlu olacaktır. Tanık beyanlarında normalde madenlerdeki patlatmayı dinamitçi olarak bilinen Şevki Kocabıyık'ın yapması lazımken maden içerisine girmediği ve lokum ile kapsülleri işçilere dağıtarak onlara yaptırdığının ifade edildiği, bu sebeple Şevki Kocabıyık'ın da kazanın oluşumunda kusurlu olacağı tespit edildi" denildi.
4 SANIĞA HAPİS
Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar maden ocağı ortaklarından Muhammed Murat Bal, vardiya mühendisi Fevzettin Bayramoğlu, daimi nezaretçi Emre Tutsak, iş güvenliği uzmanı Yücel Er, dinamit ateşleyicisi Şevki Kocabıyık, ölen madenci Esen Çavuş'un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmanın bitirileceğini belirterek, sanıklardan son sözlerini sordu.
Muhammed Murat Bal, ölen işçilerden Levent Korkmaz'ın ailesi ile maddi- manevi ilgilendiklerini ve uzlaşma sağladıklarını belirterek, Esen Çavuş'un ailesinin de maddi- manevi zorluklarını gidermeye çalıştıklarını, ancak uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi. Bal, olayda kusuru olmadığını ifade ederek beraatini istedi.
Vardiya mühendisi Fevzettin Bayramoğlu, ateşleyici Şevki Kocabıyık ile daimi nezaretçi Emre Tutsak da kusursuz olduklarını belirterek beraatlarini talep etti. İş güvenliği uzmanı Yücel Er ise söz konusu olayla ilgili bütün vazifelerini tam olarak yerine getirdiğini öne sürerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Tutsak, Fevzettin Bayramoğlu ile Şevki Kocabıyık'ı 5'er yıl, Yücel Er'i ise 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Maden ocağı ortaklarından Muhammed Murat Bal ise beraat etti. Heyet ayrıca, Emre Tutsak, Fevzettin Bayramoğlu ile Şevki Kocabıyık'ın 1'er yıl, Yücel Er'in ise 6 ay mesleklerini icrasını yasakladı.

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Kemer'de 2 madencinin ölümünde 4 sanığa hapis, ocak ortağına beraatKemer'de 2 madencinin ölümünde 4 sanığa hapis, ocak ortağına beraatKemer'de 2 madencinin ölümünde 4 sanığa hapis, ocak ortağına beraatKemer'de 2 madencinin ölümünde 4 sanığa hapis, ocak ortağına beraat

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