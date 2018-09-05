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Kemer'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakılan Sudanlı Doninic Ngor (23), 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakılan Sudanlı Doninic Ngor (23), 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kemer'de geçen pazar günü 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve aynı gün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle bırakılan Dominic Ngor, pazartesi günü 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından yeniden takibe alındı. Polisin 36 saat süren titiz çalışmasının ardından Dominic Ngor, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ilçeye getirildi. Yaz dönemi Kemer'de çalışan ve burada ikamet ettiği belirtilen Dominic Ngor, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Dominic Ngor'un pazar günü bilinmeyen nedenle saldırdığı ve ağır yaraladığı I.Ç. (15) adlı kız çocuğuyla otel işletmecisi İrfan Bozdoğan'ın (35) tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Dominic Ngor'un yaraladığı diğer 2 kız çocuğunun ise ayakta tedavi edildiği kaydedildi.

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