Kemer'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandı (2)

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakıldıktan sonra 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan Doninic Ngor'un, 5 yaşındaki kız çocuğunu bir marketin çıkışında tokatladığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Mahallesi'ndeki markete gelen Doninic Ngor'un bir süre çevreye baktıktan sonra marketten çıktığı, bu sırada bisikletiyle duran kız çocuğunu aniden tokatladığı görüldü. Ardından çocuğun marketin içine kaçarak yüzünü tutması ve daha sonra içeri giren kadının çocuğa sarılması görüntülerde yer aldı.
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