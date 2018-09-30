Kemer'de ağır yaralı Rus rehber kurtarılamadı, ölü sayısı 4'e yükseldi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 3 Rumen turistin öldüğü tur minibüsü kazasında ağır yaralanan Rus rehber Iana Bukata (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Antalya- Kemer D-400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Arif Küçükkavradım yönetimindeki 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada Rumen Andreea Catalina Ilies (32), Cornelina Luminita Ilies (62), Ioan Dan Ilies (65) olay yerinde yaşamını yitirirken, Rumen turist Stefano Curti (44) ile sürücü Arif Küçükkavradım, rehberler Rumen Sezhgin Veli ve Rus Iana Bukata yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.