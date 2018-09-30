HABER

Kemer'de ağır yaralı Rus rehber kurtarılamadı, ölü sayısı 4'e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 3 Rumen turistin öldüğü tur minibüsü kazasında ağır yaralanan Rus rehber Iana Bukata (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 3 Rumen turistin öldüğü tur minibüsü kazasında ağır yaralanan Rus rehber Iana Bukata (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Antalya- Kemer D-400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Arif Küçükkavradım yönetimindeki 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada Rumen Andreea Catalina Ilies (32), Cornelina Luminita Ilies (62), Ioan Dan Ilies (65) olay yerinde yaşamını yitirirken, Rumen turist Stefano Curti (44) ile sürücü Arif Küçükkavradım, rehberler Rumen Sezhgin Veli ve Rus Iana Bukata yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Iana Bukata tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Antalya'ya sevk edilen yaralılardan Stefano Curti'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilirken, diğer yaralı Sezhgin Veli'nin ise Kemer Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kazadan sonra hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Arif Küçükkavradım ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Photoshop'un en güzel haliPhotoshop'un en güzel hali
Eskişehir'de 200 bin yıl öncesine ait taş alet bulunduEskişehir'de 200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

İlginizi Çekebilir

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.