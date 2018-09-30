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Kemer'de ağır yaralı Rus rehber kurtarılamadı, ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 Rumen turist ile Rus rehberin yaşamını yitirdiği tur minibüsü kazasının ardından gözaltına alınan şoför Arif Küçükkavradım, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kemer'de ağır yaralı Rus rehber kurtarılamadı, ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 Rumen turist ile Rus rehberin yaşamını yitirdiği tur minibüsü kazasının ardından gözaltına alınan şoför Arif Küçükkavradım, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Küçükkavradım, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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