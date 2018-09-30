Kemer'de ağır yaralı Rus rehber kurtarılamadı, ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 Rumen turist ile Rus rehberin yaşamını yitirdiği tur minibüsü kazasının ardından gözaltına alınan şoför Arif Küçükkavradım, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Küçükkavradım, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum