Kemer'de caz rüzgarı

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Kargalar Kafeste Grubu caz rüzgarı estirdi. 1960'ların Dean Martin'li, Frank Sinatra'lı caz müziğine hayran olan reklamcı Suat Kamçılı'nın fikriyle 2011 yılında kurulan Kargalar Kafeste Grubu, Kemer'de sahne aldı. Gökhan Abur, Suna Yıldızoğlu, Oğuz Arınmış ve Hasan Doğru'dan oluşan grup geçmişin ünlü caz parçalarını seslendirdi. Büyük ilgi gören grup üyeleri cazın haricinde Rusların ünlü şarkısı Kalinka parçası; O Ses Türkiye'den tanınan Hasan Doğru ise söylediği opera şarkılarla ilgi gördü. Grubun solistlerinden hava durumu sunucusu Gökhan Abur sahnede hava durumu sundu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Kargalar Kafeste Grubu izleyenlerden tam not aldı.
Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti
Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum