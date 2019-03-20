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Kemer'de HDP'nin birinci sıra meclis üyesi adayı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde HDP'nin birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Belgizar Sazak, Ankara'da açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kemer'de HDP'nin birinci sıra meclis üyesi adayı gözaltına alındı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde HDP'nin birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Belgizar Sazak, Ankara'da açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sazak, Ankara'ya götürüldü.
HDP'nin, Kemer'de birinci sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdiği Belgizar Sazak hakkında Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Sazak, dün sabah Kemer'deki evinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ardından polis eşliğinde Ankara'ya götürüldü.
HDP'nin Kemer'de belediye başkan adayı göstermediği, yalnızca iki meclis üyesi adayından oluşan listeyi, İlçe Seçim Kurulu'na verdiği, listedeki ilk ismin Bergizar Sazak, ikinci ismin ise Mehmet Karalar olduğu öğrenildi.
HDP Kemer İlçe Başkanı Dursun Satıcı, Belgizar Sazak'ın KESK'e bağlı bir sendikanın üyesi olduğunu ve 2014 yılında yapılan bir basın açıklaması nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını öğrendiklerini, bunun üzerine de dün sabah gözaltına alındığını söyledi.

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