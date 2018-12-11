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Kemer'de iş yeri alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kemer'de iş yeri alev alev yandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Kemer'in Merkez Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan kırtasiyede dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araçla söndürme çalışmalarına başlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.
Çevredekilere panik yaşatan yangında ilk tavanından alevlerin görüldüğü iş yerinin bir süre sonra ön kısmındaki camlardan da alevler çıkmaya başladı. İtfaiye erleri çatıdaki yangını söndürürken, polis, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar da itfaiyenin hortumları ile iş yerinin ikinci katının camlarından gelen alevlerle mücadele etti.
Yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, kırtasiye kullanılamaz hale geldi, 2 iş yerinde ise küçük çapta zarar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kemer'de iş yeri alev alev yandıKemer'de iş yeri alev alev yandıKemer'de iş yeri alev alev yandı

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