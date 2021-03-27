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Kemer’de kaçak kazı şüphelileri yakalandı

27.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.Kemer ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma KOM Şube ,Kemer JASAT ve Merkez Karakol komutanlığı ekipleri ile müşterek olarak yapılan çalışmada kaçak kazı yaptığı tespit edilen Z.B, İ.S, T.K, M.S.

Kemer’de kaçak kazı şüphelileri yakalandı

Antalya’da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Kemer ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma KOM Şube ,Kemer JASAT ve Merkez Karakol komutanlığı ekipleri ile müşterek olarak yapılan çalışmada kaçak kazı yaptığı tespit edilen Z.B, İ.S, T.K, M.S. Kemer girişinde bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 adet define arama dedektörü,1 adet çapa, 2 adet lamba, 8 adet pil bulundu. Ayrıca olay yerinde H.A isimli şahıs ile birlikte 1 adet paletli ekskavatör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının savcılığa sevk edileceği bildirildi.

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