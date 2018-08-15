Kemer'de kaza 1 ağır yaralı

Levent YENİGÜN Antalya-DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Arslanbucak Mahallesi'ndeki kaza, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde ilçe merkezine seyreden Mehmet Can Değirmenci'nin (24) kullandığı 48 SA 695 plakalı motosiklet virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Can Değirmenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Can Değirmenci, ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Değirmenci, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı
Suriyeliler ülkelerine ‘koşarak’ döndü!
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Ölü sayısı 38'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Okuyucu Yorumları 0 yorum