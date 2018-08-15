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Kemer'de kaza 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:32 | Son Güncelleme

Levent YENİGÜN Antalya-DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Levent YENİGÜN Antalya-DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Arslanbucak Mahallesi'ndeki kaza, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde ilçe merkezine seyreden Mehmet Can Değirmenci'nin (24) kullandığı 48 SA 695 plakalı motosiklet virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Can Değirmenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Can Değirmenci, ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Değirmenci, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

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