HABER
  4. Kemer'de ölü Akdeniz foku, kıyıya vurdu

Kemer'de ölü Akdeniz foku, kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.
Kemer'in ünlü Ayışığı Koyu'nda bulunan bir işletmenin çalışanları saat 17.00 sularında kıyıya yakın noktada su üzerinde cismin olduğunu fark etti. Daha yakınına gittiklerinde su üzerinde hareketsiz duranın nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu anlayan işletme çalışanları ilçede bulunan özel bir veteriner kliniğini arayarak, yardım istedi. Sahile gelen veteriner hekim Olgun Arslan, herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettiği 35 kilo ağırlığındaki ve 138 santimetre uzunluğundaki Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi. Plaja çıkarılan Akdeniz fokunu alan Olgun Arslan, kliniğe götürüp Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni aradı. Kliniğe gelen bakımevi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Akdeniz fokunu teslim aldı. Hayvanın üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan, Antalya'nın Alanya ilçesinde de 2 Ocak tarihinde yavru Akdeniz foku ölüsü karaya vurmuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!
Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim' çalışması

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın detayları CNN International'de açıkladı! 'Hala üzerinde çalışıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Libya açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz

Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

Atatürk büstüne hasar vermişti! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.