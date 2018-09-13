Kemer'de orman yangını (1)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen pazar günü yağmur sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 3 noktada yangın başladı. Kara ulaşımın olmadığı noktalara yangın söndürme helikopterleriyle yapılan müdahale sonucu alevler söndürüldü.
Bölgenin üst kısımlarında dün yine yangın başladı. Sarp bölgeden aşağı doğru ilerleyen yangına 4 helikopter ve amfibi uçakla müdahale edildi. Yangının yer yer devam ettiği ve kontrol altına alma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
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