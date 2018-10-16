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Kemer'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Levent YENİGÜN (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kemer merkezdeki D400 karayolunun kenarında bulunan Yeni Mahalle Çınar Yanı Sokak'taki ormanlık alkanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını D400 karayolu üzerinde devriye görevini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fark etti. Ekibin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 3 arazöz ve Kemer Belediyesi'ne bağlı 1 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine 112 ekipleri de yönlendirildi. Çevresinde otel lojmanı ve yerleşim yerlerinin bulunduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Hüseyin Kahraman (75), yangının başlangıcında ailesiyle evde olduğunu belirterek, Evde televizyon izliyorduk. Dışarıdan çatırtılar geldi ve o esnada elektrikler gitti. Dışarı çıktık baktık orman yanıyordu dedi.

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