Kemer'de orman yangını (2)

YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın havadan yapılan müdahale sonunda söndürüldü. Kara ulaşımın olmadığı noktada çıkan ve sarp bölgeden aşağı doğru ilerleyen yangına 4 helikopter ve amfibi uçakla müdahale edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede soğutma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
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