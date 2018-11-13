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Kemer’de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 01:04 | Son Güncelleme

Kemer’de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) Kemer’de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendiKemer’de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendiKemer’de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendiKemer’de ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendi

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