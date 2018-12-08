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Kemer'de otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

KAZA, NUR SENA'NIN SEÇMELERİNDEN DÖNERKEN OLDU Kemer'de dün gece kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde bulunan Aynur Dönder (61) ve Durakadın Yılık (59) yaşamını yitirdi.

Kemer'de otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

KAZA, NUR SENA'NIN SEÇMELERİNDEN DÖNERKEN OLDU
Kemer'de dün gece kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde bulunan Aynur Dönder (61) ve Durakadın Yılık (59) yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan Dönder, eşi Ganimet Dönder ile kızları Nur Sena ve Nazire Azra Dönder yaralandı.
Babaannesi Aynur Dönder ve anneannesi Durakadın Yılık'ın öldüğü kazada ağır yaralanan Nur Sena Dönder'in de kafa kemiği, leğen kemiği, bacak ve sağ elinde kırık olduğu bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Nur Sena Dönder'in, Finike Cengiz Topel Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'nda oynadığı, takımının Türkiye beşincisi olduğu, ailenin, kızlarının Antalya Voleybol İl Karması seçmelerine katılmak için Antalya'ya geldiği ve seçmelerin ardından yaşadıkları Finike'ye dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)
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Kemer'de otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

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