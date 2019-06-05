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Kemer'de sahiller doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın turistik ilçesi Kemer'de otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın turistik ilçesi Kemer'de otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Tatilciler sıcak hava nedeniyle erken saatlerden itibaren plajları ve havuzları doldurdu.

Rus ve İskandinav turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Kemer ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu kez yerli tatilcileri ağırlıyor. Uzun tatili fırsat bilip erken rezervasyon yapan tatilciler nedeniyle otellerdeki doluluk yüzde 90'ı geçti. Yabancı turistlerin de ilgisiyle otellerde bayram sonuna kadar yer kalmadı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği ilçede tatilciler erken saatlerde plajları doldurdu. Kimiler yüzerken, kimileri sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Pek çok tatilci su sporları yaparken bazıları da tur tekneleriyle koyları gezmeyi tercih etti. Sahildeki yoğunluk nedeniyle özellikle ilçedeki Ayışığı Plajı'nda yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

HAZİRAN ORTASINDA DOLULUK YÜZDE 98'İ BULACAK

Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu, yabancı tatilcilerin yanı sıra yerli turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Kemer'in turizmde altın çağını yaşadığını belirten Başkan Topaloğlu, "Doluluklar yüzde 90'ın üzerinde. Bayramın başlamasıyla birlikte yerli turistler de gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta okullar kapandığı zaman doluluk yüzde 100'e ulaşacak. Turizmci arkadaşlarımız hem yerli hem de yabancı turistlerle haziran ayı ortalarından itibaren yüzde 98 doluluğa ulaşacaklarını söylüyor. Yerli turistin memnuniyet oranı 90'ların üzerinde. Bu da bizim için çok büyük başarı" dedi.

KEMER ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

İlçede yabancı anlamında en fazla Rus tatilci bulunduğuna değinen Başkan Topaloğlu, "14-16 Haziran'da Rusya'da Türkiye günleri düzenlenecek. Kemer Belediyesi olarak biz de katılıyoruz. O organizasyondan sonra buraya akışın daha da fazla olacağını turizmciler söylüyor. Yani sonuç olarak bu yıl Kemer turizmde altın çağını yakalayacak" dedi. Başkan Topaloğlu, Kemer'de bu yıl sonunda beklenen artışın yüzde 13 civarında olacağını ve bu rakamların da aşılabilme ihtimali olduğunu belirtti.

REKOR YILI

İlçede hizmet veren 5 yıldızlı Meder Otel Genel Müdürü Murat Batıhan ise "Bayramla beraber Kemer şu anda cıvıl cıvıl. Yüzde 100 doluyuz. Haziran ve temmuz aylarını kapattık. Özellikle bu sene Türk turizminde rekor bekliyoruz. Gerek iç pazar gerekse Rusya pazarından çok talep alıyoruz. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) yönetim kurulu üyesi Halil Duru ise şunları kaydetti:

"Muhteşem bir kalabalık var. Tesislerin yüzde 100'e yakın doluluk oranlarına ulaştığını öğrenince çok büyük mutluluk yaşadım. Turizmin başkenti Antalya'da ve özelinde Kemer'de böylesine güzel hareketlilik görmek bizim için çok büyük mutluluk. Turizm ekonominin de lokomotif sektörü. Turizm 50'ye yakın sektörü de besliyor. Dolayısıyla bu hareketlilik, böyle gelişmelerde mutlu olmamak mümkün değil."

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