HABER

Kemer'de 'Sualtı Heykel Müzesi' oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Sualtı Heykel Müzesi' oluşturdu.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Sualtı Heykel Müzesi' oluşturdu. Bölgede sualtını keşfetmek isteyenler için 12 metre derinliğe 3,5 metre yüksekliğinde, 3 ton ağırlığında Poseidon heykelinin yanı sıra 26 heykel batırıldı.

DTO Antalya Şubesi tarafından Kemer'de sualtı turizmine katkı sağlamak amacıyla Kiriş ve Kalınburun mevkileri arasında 'Sualtı Heykel Müzesi' oluşturuldu. Sualtı müzesi için hazırlanan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığında Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadın heykellerinin yanı sıra çeşitli temaların işlendiği 26 heykel batırıldı.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, Kemer'de yeni bir sualtı müzesi oluşturduklarını söyledi. Kemer'in sualtı turizmine katkı sağlamak yapılan heykelleri batırdıklarını kaydeden Başkan Çetin, "Kemer, Discovery dalış türü açısından özel bir yer oldu. Sualtını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalışseverler 12 metre derinlikteki bu heykelleri hem görmüş olacak hem de dalışa ön hazırlık yapmış olacaklar. Discovery dalışı en çok tercih edilen dalışlar arasında. Kemer bölgesinde yaklaşık 40 bin kişi bu ürünü satın alırken, uzman dalışlar ile bu rakam 60 binleri buluyor" dedi.

13 DALIŞ NOKTASI

Kemer'in deniz turizmi açısından çok özel bir bölge olduğunu dile getiren Ahmet Çetin, "Kemer'de 13 dalış noktası bulunuyor. Bu dalış noktaları arasında Üç Adalar gibi bir cennet var. Ayrıca hikayesi olan Paris batığı var. Kiriş ve Kalınburun mevkilerinde de dalışa özel yerler mevcut. Yılda yaklaşık 60 bin kişi Kemer'de Discovery ve uzman dalışı satın alıyor. Deniz turizminin bütün öğeleri katma değer açısından oldukça yüksek. Amacımız sualtı müzelerini artırmak" diye konuştu.

YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL TEMALI SUALTI MÜZESİ

Ahmet Çetin, bölge açısından bakıldığında dalış turizminin öncüsü Kaş'ta yılda yaklaşık 85 bin kişinin dalış yaptığını kaydetti. Kemer'deki dalış potansiyelini de en az bu seviyelere çıkarmayı hedeflediklerine değinen Çetin, "Bu amaçla Kemer'de hikayesi olan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul temalı bir sualtı heykel müzesi hazırlığı içindeyiz. Bu çalışma tamamlandığında heykelleri batıracağız" dedi.

DİSCOVERY DALIŞI NEDİR?

Discovery dalışı, keşif dalışı şeklinde tabir edilen bir tanıtım dalışıdır. Dalış brövesi olmayan kişilerin bir eğitmen eşliğinde sığ denizde yaptıkları tüplü dalış tipi olarak tabir edilmektedir.

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Rus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçtiRus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçti
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.