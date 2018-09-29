Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı (2)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün devrilip sürüklendikten sonra ağaca çarptığı kazada, 3 Rumen turist yaşamını yitirdi, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Antalya Havalimanı'dan aldığı Rumen turistleri Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki otele götüren kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla yaralılara müdahale etti. Kazada 3 Rumen turist yaşamını yitirirken, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralılar müdahalenin ardından Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren turistlerin cenazesi ise Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler
Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti