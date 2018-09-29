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Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 20:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün devrilip sürüklendikten sonra ağaca çarptığı kazada, 3 Rumen turist yaşamını yitirdi, 1'i turist 4 kişi de yaralandı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün devrilip sürüklendikten sonra ağaca çarptığı kazada, 3 Rumen turist yaşamını yitirdi, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Antalya Havalimanı'dan aldığı Rumen turistleri Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki otele götüren kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla yaralılara müdahale etti. Kazada 3 Rumen turist yaşamını yitirirken, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralılar müdahalenin ardından Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren turistlerin cenazesi ise Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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