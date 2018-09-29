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Kemer'de tur minibüsü devrildi, ölü ve yaralılar var (2) - YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tur minüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.  Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tur minüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerinden görüntüler
Devrilmiş araç
Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması

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