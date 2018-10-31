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Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda, Kemer Belediyesi'nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda, Kemer Belediyesi'nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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