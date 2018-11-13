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Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrolle bırakılan eski belediye çalışanı Atılay Şükrü Tergek ile pazar esnafı Hacı Halil Yılmaz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonunda 2 tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrolle bırakılan eski belediye çalışanı Atılay Şükrü Tergek ile pazar esnafı Hacı Halil Yılmaz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kemer'de 31 Ekim tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin Kemer Belediyesi'nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı. 3 Kasım'da şüphelilerden 13'ü Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.
Adli kontrolle bırakılan şüphelilerden eski belediye çalışanı Atılay Şükrü Tergek ile pazar esnafı Hacı Halil Yılmaz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonunda 2 tutuklama

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