Kemer'de vergide haksız kazanç şüphelileri serbest

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağladığı iddia edilen Kemer Belediyesi çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de 31 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 19 belediye personeli ve 1 pazar esnafını gözaltına aldı. Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve 3 gün sorgulanan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise dün akşam adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y., S.K., M.E., A.Ş.T., İ.K., S.G. ve H.H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren işlemler sırasında şüphelilerin aileleri de adliye önünde bekledi.



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