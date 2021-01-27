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Kemer’de yağmur suları evleri bastı, araçlar yolda kaldı

27.01.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri ile yollar, meyve bahçeleri, sebze seraları ve yüzlerce dönüm alan sular altında kaldı.Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri ile yollar, meyve bahçeleri, sebze seraları ve yüzlerce dönüm alan sular altında kaldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Su baskını yaşanan bölgeye Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve AFAD ekipleri intikal etti. Ekipler, evlerde ve yollarda biriken suları motopomplar yardımıyla ve çoğu noktada insan gücü ile tahliye ederken, iş makineleri ile açılan kanallarla boş arazilere akmasını sağladı. Şiddetli yağış ve fırtına yüzünden meyve ve sebze bahçeleri de sular altında kaldı. Çamyuva Mahallesi’ndeki 8 dönümlük kapya biber seralarında zararın büyük olduğu bildirildi.

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Çamyuva Kaymakamı Rıdvan Vicir ve vatandaşlardan bilgi aldı ve yakınmalarını dinledi. Su baskınına neden olarak Çamyuva’daki bir otelin yağmur giderlerinin önünü kapamasını gösteren vatandaşlara konuyu inceleyeceğini söyleyen Kaymakam Gemici, söz konusu noktalarda inceleme yaptı. Vatandaşları dinleyen Gemici, temizleme çalışmaları bittikten sonra ilgili kurum temsilcileriyle birlikte konuyu değerlendireceklerini söyledi.

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