HABER

Kemer'de yaşayan Danimarkalı, bahçesinde çalışırken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yıllardır yerleşik yaşayan Danimarkalı John Christian Petersen (70), evinin bahçesinde çalışırken, fenalaşması sonucu yaşamını yitirdi.

Kemer'de yaşayan Danimarkalı, bahçesinde çalışırken öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yıllardır yerleşik yaşayan Danimarkalı John Christian Petersen (70), evinin bahçesinde çalışırken, fenalaşması sonucu yaşamını yitirdi. Petersen'in tansiyon hastası olduğu öğrenildi.
Danimarka'dan ailesini alan John Christian Petersen, Kemer Yeni Mahalle 410 Sokak'taki yıllar önce satın aldığı eve, yaklaşık 1 hafta önce tatil için geldi. Petersen, bugün saat 09.00 sıralarında, bahçede çalışırken fenalaşarak, yere yığıldı. Bahçeye çıkan Ragnhild Arnora Petersen, eşini yerde hareketsiz yatarken, görünce site görevlisinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri de bahçeye geldi. Yapılan incelemede John Christian Petersen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da ekibiyle gelerek, olay yerindeki inceleme çalışmalarını takip etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından Danimarkalı John Christian Petersen'in cansız bedeni, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ragnhild Arnora Petersen, eşinin tansiyon hastası olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Marmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandıMarmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandı
Gazeteci-yazar İpek Çalışlar, Atatürk’ün hayatını kaleme aldıGazeteci-yazar İpek Çalışlar, Atatürk’ün hayatını kaleme aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.