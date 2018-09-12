Kemer'de yaşayan Danimarkalı, bahçesinde çalışırken öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yıllardır yerleşik yaşayan Danimarkalı John Christian Petersen (70), evinin bahçesinde çalışırken, fenalaşması sonucu yaşamını yitirdi. Petersen'in tansiyon hastası olduğu öğrenildi.
Danimarka'dan ailesini alan John Christian Petersen, Kemer Yeni Mahalle 410 Sokak'taki yıllar önce satın aldığı eve, yaklaşık 1 hafta önce tatil için geldi. Petersen, bugün saat 09.00 sıralarında, bahçede çalışırken fenalaşarak, yere yığıldı. Bahçeye çıkan Ragnhild Arnora Petersen, eşini yerde hareketsiz yatarken, görünce site görevlisinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri de bahçeye geldi. Yapılan incelemede John Christian Petersen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da ekibiyle gelerek, olay yerindeki inceleme çalışmalarını takip etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından Danimarkalı John Christian Petersen'in cansız bedeni, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ragnhild Arnora Petersen, eşinin tansiyon hastası olduğunu söyledi.
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