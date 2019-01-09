Kemer'deki maden kazası davasında karar

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili yargılanan sanıklardan 4'üne, 2 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muhammed Murat Bal, Emre Tutsak, Fevzettin Bayramoğlu, Yücel Er, Şevki Kocabıyık ve avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklardan Bal, maden kazasında bir kusurunun olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Olayda hayatını kaybeden işçilerden birinin ailesine maddi-manevi destek sağladıklarını ifade eden Bal, "Bir aile ile uzlaşı sağladık. Diğer aileye de maddi ve manevi destek olmaya çalıştık, fakat kabul etmediler. Uzlaşmaya yanaşmadılar." dedi.

Sanık Kocabıyık ise "patlatma yapılması" yönünde kimseye bir talimat vermediğini, kusursuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, madenin vardiya mühendisi Fevzettin Bayramoğlu, daimi nezaretçi Emre Tutsak ve ateşleyici belgesi bulunan Şevki Kocabıyık'a, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası ve 1 yıl mesleğin icrasının yasaklanmasına karar verdi.