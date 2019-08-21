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Kemer'deki silahlı kavgaya 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Kemer'deki silahlı kavgaya 4 tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı.
Olay, 18 Ağustos günü sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan 2 grup, yolda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine taraflar birbirlerine yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Olayda, Z.Ş. ayağına ve bacağına isabet eden kurşunlarla, H.A. ayağına, A.T. ise başına aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ile biri çöp tenekesine atılmış 3 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili yaralıların da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerin kullandığı araçlarda da inceleme yaptı. Araçlar daha sonra parka çekildi.
Olayla ilgisi bulunmadığı belirlenen şüphelilerden A.T. serbest bırakıldı. Polis merkezine götürülen 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.Ş., H.A., Y.K. ve B.C.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kemer'deki silahlı kavgaya 4 tutuklamaKemer'deki silahlı kavgaya 4 tutuklamaKemer'deki silahlı kavgaya 4 tutuklamaKemer'deki silahlı kavgaya 4 tutuklama

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