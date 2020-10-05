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Kemer’deki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Yangın, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki Ketenbelen Tepesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki Ketenbelen Tepesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kemer Belediyesinin de su tankeri desteği verdiği yangına 7 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale ekibi, 1 yer ekibi, 1 helikopter, 1 uçak, 2 adet dozer ve yaklaşık 60 yangın işçisi müdahale etti. Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz olay yerine gelerek çalışmaları yönlendirdi. Yangın, havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

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