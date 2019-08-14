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Kemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu mola

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bayramın son günü olması dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı.

Kemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu mola

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bayramın son günü olması dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı. Yolda uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine kısa süreli molalar verdirerek, onlara çay ve lokum ikram etti. Jandarma timleri drone ile yaptıkları kontroller sonrası kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uyguladı.
Kurban Bayramı tatilini Kemer'de geçiren yerli tatilciler, dönüşe başladı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaşam için kısa bir mola' adlı projesi kapsamında araçları durdurarak, sürücüler ve yolculara çay ve lokum ikramında bulundu. Molada yoğun bayram trafiğinin sürücüleri beklediği belirtilerek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
DRONE İLE YOL KONTROLÜ
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Beldibi Mahallesi D400 karayolu üzerinde, termal kamera özelliğine sahip, gece ve gündüz kontrol yapabilen 'skyranger micro iha' drone ile hareketli hedefleri yakınlaştırma özelliğini kullanarak, sürücüler ve araçta bulunan yolcuların takibini yaptı. Trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayanlar tespit edilerek, uygulama noktasında bulunan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerine bildirildi. Kural ihlali yapanlar jandarma tarafından durdurularak, haklarında cezai işlem yapıldı.
Drone ile yapılan uygulamada 175 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 araç sürücüsüne telefon kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne ise geçme kurallarına uymamaktan dolayı toplam 1499 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan durdurulan tüm araç sürücülerine ve araçta seyahat edenlere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
'MOLALAR GERÇEKTEN HAYAT KURTARACAKTIR'
Jandarma tarafından araçları durdurulan ve çay ikramında bulunulan Kutun ailesi, projeden dolayı ekipleri kutladı. Sürücü Aykut Kutun, "İstanbul'da yaşıyoruz. Kumluca'ya geldik, akraba ziyaretleri için. Dönüş yolu başladı. Tatilimiz bayram süresinceydi. Çocuklarımızla tatili burada yaptık. Jandarma ekipleri sağ olsunlar bizleri durdurdu. Kısa bir hatırlatmayla hayatımızı kurtaracak önlemleri anlattılar. Çay ikramları oldu. Lokum ikramları oldu. Çok teşekkür ederiz. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu uygulama gerçekten çok iyi. Çünkü sürücü kendini bilemiyor. Bir an önce gitmek istiyor ama bu 5-10 dakikalık molalar gerçekten hayat kurtaracaktır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu molaKemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu molaKemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu molaKemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu mola

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