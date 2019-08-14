Kemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu mola

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bayramın son günü olması dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı. Yolda uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine kısa süreli molalar verdirerek, onlara çay ve lokum ikram etti. Jandarma timleri drone ile yaptıkları kontroller sonrası kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Kurban Bayramı tatilini Kemer'de geçiren yerli tatilciler, dönüşe başladı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaşam için kısa bir mola' adlı projesi kapsamında araçları durdurarak, sürücüler ve yolculara çay ve lokum ikramında bulundu. Molada yoğun bayram trafiğinin sürücüleri beklediği belirtilerek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

DRONE İLE YOL KONTROLÜ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Beldibi Mahallesi D400 karayolu üzerinde, termal kamera özelliğine sahip, gece ve gündüz kontrol yapabilen 'skyranger micro iha' drone ile hareketli hedefleri yakınlaştırma özelliğini kullanarak, sürücüler ve araçta bulunan yolcuların takibini yaptı. Trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayanlar tespit edilerek, uygulama noktasında bulunan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerine bildirildi. Kural ihlali yapanlar jandarma tarafından durdurularak, haklarında cezai işlem yapıldı.