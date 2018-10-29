Kemer'in 5 yıldızlı hayalet oteli

Levent YENİGÜN- Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 27 yıl önce turizme açılan ve 2014 yılında kapanan 5 yıldızlı Naturland Eko Park ve Resort Otel, hayalet otel görüntüsüne büründü. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken atıl durumdaki otelin akıbetinin ne olacağı merak konusu. Kemer'de 1988 yılında inşaat ruhsatı verilen, 1991 yılında turizme açılan dönemin en ünlü eko tatil oteli olan 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı. 2014 yılında kısa süreli işleten başka bir şirketin de bırakmasının ardından otel tamamen atıl durumda kaldı. HAYALET KASABAYI ANDIRIYOR İçerisinde 692 yatak kapasiteli 564 otel odası, 3 kral dairesi, 11 bio ev, 39 apart ve 4 taş evin yanı sıra 300 kişilik lokanta, 330 kişilik konferans salonu, 100 kişilik disko, tırmanma kayası, 500 kişilik amfitiyatro, ahırlar, geleneksel değirmen, inka mağarası, akvaryum, fuaye ve servis alanı, tenis kortu, açık yüzme havuzları, aquapark, teleferik, çocuklar için mini gezi treni gibi birçok alan ve aktivite merkezinin bulunduğu otelin şu anki görüntüsü, hayalet kasabayı andırıyor. HIRSIZLIK OLAYLARI DA YAŞANDI Milyonlarca lira elektrik ve su borcunun yanı sıra çalışanların ve alacaklılarından gelen icralarla birlikte otelin içerisinde bulunan taşınır demirbaşlara el konuldu. Bunun yanında otelde çok sayıda hırsızlık olayı yaşandı. Bu olaylara karşı yoğun mesai harcayan jandarma ekipleri tüm hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakaladı. TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU Tamamen harabeye dönen Naturland Eko Park ve Resort Otel, son dönemde bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Özellikle duvarlarda Rusça ve Ukraynaca yazıların yer aldığı görülürken, içeri girip fotoğraf ve video çeken turistler, böylesine büyük ve içerisinde birçok aktivitenin bulunduğu otelin halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otelin neden işletilmediğini anlayamadıklarını belirten tatilciler, buranın ne olacağını merak ettiklerini söyledi. 'ÇOK ÜZÜLDÜM' Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için Kemer'e gelen Andrey Sergeev (27), 3'üncü kez Türkiye'ye geliyorum ama Kemer'e ilk defa geldim. Bu yeri ziyaret etmek istedik arkadaşlarımla ama ne yazık ki burada harcanan tüm paranın boşa gittiğini gördüm. Çok üzüldüm. Ama yer çok güzel ve bunu tüm bölgeyi ziyaret eden turistler biliyor dedi. 'ÇOK İLGİNÇ BİR YER' Rusya'nın Samara şehrinden tatil için gelen Aleksander Posipaiko (55), Bu yeri arkadaşlarımızdan duyduk ve elektrikli bisiklet kiralayarak buraya geldik. Çok ilginç bir yer. Sanki başka bir dünyadayız. Herkes tabii ki merak ediyor, neden böyle büyük ve güzel bir otel bu kadar bakımsız kaldı. Ama maalesef sorularımıza cevap alamadık. Ne olacağını da bilmiyoruz diye konuştu. 'ÇOK ŞAŞIRDIK' Rusya'nın Ural şehrinden Kemer'e tatil için eşi ve arkadaşlarıyla gelen Stanislav Mihalapov (48) da şöyle dedi Bize buraya kesinlikle gezmemiz tavsiye edildi. Burayı ziyaret ettiğimizde ise çok şaşırdık. Neden böyle güzel bir yerin bu kadar kötü ve bakımsız olduğuna anlam veremedik. Biz burada geziyoruz ve birçok da fotoğraf çekiyoruz, daha sonra tabii ki arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza anlatacağız burayı. Bizim bir yıl içerisinde sadece 14 gün tatilimiz var onu da sadece Türkiye'de geçiriyoruz. Çünkü Türkiye en güzel tatil yeri bizler için.

