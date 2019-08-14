"Kemerin ses getirsin" kampanyasına ünlülerden destek

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra ünlülerden de destek geldi.

Sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok isim çektikleri videoları "kemerinsesgetirsin" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ayrıca spor kulüpleri, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, akademisyenler ve vatandaşlar da kampanyaya paylaşımlarıyla katkı sağladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteciler Ahmet Hakan ve Hakan Çelik, sanatçılardan Ferhat Göçer, Demet Akalın, Ceyhun Yılmaz, Haluk Levent, Alişan, Serdar Ortaç, Yusuf Güney, Kutsi, Davut Güloğlu ve Hande Yener "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verdi.

Bakan Süleyman Soylu da kampanyaya destek vermiş, emniyet kemer takarken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.