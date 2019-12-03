Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, endokrin hastalıklarının ortopedik rahatsızlıkları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Kemik ağrısı, sinir sıkışması, topuk ağrısı gibi şikayetlerin altında endokrin hastalıklar yatabilir." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iç salgı bezlerinin düzgün çalışmamasından kaynaklanan ve hormonların az veya fazla üretilmesiyle sonuçlanan endokrin sistem bozuklukları, tiroit, diyabet, kemik erimesi, hipertansiyon gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Bu hastalıkların zaman içinde dokularda ödem oluşturması ise bazı ortopedik sorunlar için zemin hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Turhan Özler, bu hastaların ortopedik tedavilerinin gerçekleşebilmesi için endokrinolojik ve metabolik problemlerin düzeltilmesi gerektiğini dile getirerek, "Kemik ağrısı, sinir sıkışması, topuk ağrısı gibi şikayetlerin altında endokrin hastalıklar yatabilir. Endokrin bozukluğu olan hastalarda eklem ağrıları, eklem çevresindeki tendonlarda sıkışma, kemik ağrıları sıklıkla karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastanın öyküsünü çok iyi bilmek gerekiyor. Özellikle hormonal problemi olan ve bu tür ağrılar çeken hastaların, mevcut hastalıkları hakkında ve ortopedi dışı şikayetleri konusunda da hekimlerin bilgilendirmeleri son derece önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.