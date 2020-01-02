Kemik hastası Hüseyin, yardım bekliyor

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 'femur başı aseptik nekrozu' adı verilen kemik hastalığı tanısı konulan Hüseyin Kaya (10) ve ailesi, tedavi için yardım istedi. Baba Mustafa Kaya, çocuğunu 2 yıldır hastanelere götürdüğünü ve bir sonuç alamadığını belirterek, "Bizlere '7- 8 ay sonra tekrar gelin' diyorlar. Çocuğum gözümün önünde günden güne eriyor" dedi.

Malkara'nın kırsal Ballısüle Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Kaya (43) ve Şengül Kaya (38) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Müstecep İlkokulu özel eğitim sınıfı 5'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaya, 2 yıl önce vücudundaki ağrılar nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, küçük Hüseyin'e, bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' teşhisi konuldu.

'OĞLUM GÜNDEN GÜNE ERİYOR, ÇOK ACI ÇEKİYOR'

Çocuğunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirten ve gözyaşları içinde yardım isteyen baba Mustafa Kaya, "Oğlum Hüseyin'i 2 yıldır hastanelere taşıyorum, bir çare bulamadık. Bizlere '7- 8 ay sonra tekrar gelin' diyorlar. Çocuğum gözümün önünde günden güne eriyor. Hastalığı gece yattığında beline de vuruyor ve o yüzden oğlum uyku da uyumuyor. Okuluna çok zor gidiyor. Maddi durumum iyi değil. Buradan Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bütün devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bize kucak açsınlar. Çok mağdur durumdayız. Sayın devlet büyüklerimden, çocuğumun sağlık problemini çözsünler istiyorum. 'Çürüme yapmış, erime yapmış' dediler. Hep '7 ay sonra gel' diyorlar. Hüseyin'imin sağlık problemi çözülsün artık. Hüseyin'im yürürken de çok güçlük çekiyor. Ben böyle bir hastalık görmedim. Oturduğu zaman kalkamıyor. Ya taburede ya da sandalye de oturması gerek" dedi.

Anne Şengül Kaya ise yetkililerden yardım etmelerini isteyerek, "Oğlumun kemik erimesi var. Bacağı tutuluyor, oturduğu yerden kalkamıyor. Okuluna gitmekte çok güçlük çekiyor. Her gün gözümün önünde oğlum eriyip gidiyor. Maddi durumumuz yok. Yetkililerin bizlere yardım etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

İyileşmek istediğini belirten Hüseyin Kaya ise "Okuyup doktor olacağım. Okumak istiyorum. Ama çok ağrılarım var. Bana bir çare bulsunlar. Ben iyileşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ballısüle Mahallesi Muhtarı Nedim Kolbural, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını belirterek, "Benim bildiğim 2 senedir hastanelere gidip geliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla pek bir düzelme yok. Mustafa Kaya'nın maddi durumu da iyi değildir. Bizlerin de bazen yardımlarımız olsa da yetmiyor. Devlet büyüklerinden arkadaşımıza bir el uzatsınlar istiyoruz. Mustafa Kaya'nın 3 tane oğlu var. Okula gidiyorlar ama maddi konuda çok zorlanıyorlar. Hüseyin'in kalça ve vücudunun belli kısımlarında çürümeler var. Bizler de gördük" dedi.

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