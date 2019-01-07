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Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için sıraya girdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, kemik iliği nakli bekleyen iki çocuk için başlatılan kampanyaya katılan onlarca kişi, hastalara umut olmak için kan bağışında bulundu - Bağışta bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın: - "Hiç tanımadığımız bir insana can vermenin ve hayat umudu olmanın mutluluğu tarif edilemez"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kemik iliği nakli bekleyen iki çocuk için başlatılan kampanyaya katılan onlarca kişi kan bağışladı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde, "Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası" etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılayı Kan Merkezi İç Anadolu Kökhücre Birim Sorumlusu Behlül Budak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı iş birliğinde Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğini söyledi.

Kurulan Ulusal Kemik İliği Bankasının Türkiye genelinde 3 yılda 400 binin üzerinde gönüllü bağışçıya ulaştığını ifade eden Budak, 2 binin üzerinde eşleşme ve 1500'den fazla kök hücre nakli gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dünyanın en hızlı büyüyen kemik iliği bankası olma yolunda hızla ilerlediklerini vurgulayan Budak, modern tıpta aynı kan değerinden kök hücre toplama işlemlerinin artık rahatlıkla yapılabildiğini aktardı.

Konuşmanın ardından Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve farklı kurumlardan gelen onlarca kişi, kemik iliği bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve 13 yaşındaki Mert Bektaş Kızıl başta olmak üzere tedavi gören hastalara umut olabilmek için kan bağışında bulundu. Vatandaşlar, form doldurulan ve kan bağışı kabul edilen stantlarda uzun kuyruk oluşturdu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de kan bağışında bulundu.

Vali Akın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre bağışında bulunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kırşehir'de ve Türkiye genelinde kök hücre bekleyen çok sayıda hasta olduğuna dikkati çeken Akın, "Ülkemizde ve ilimizde kök hücre bekleyen hastalarımıza umut olabilmek amacıyla hep birlikte kan verdik. Toplantıda gösterilen videoda bir arkadaşımızın hiç tanımadığı birine kök hücre verirkenki mutluluğunu gördük, yüzü gülüyordu. Hiç tanımadığımız bir insana can vermenin ve hayat umudu olmanın mutluluğu tarif edilemez." dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de çok basit bir yöntem ile başka insanlara umut olunabileceğini belirterek, herkesi kan ve ilik bağışında bulunmaya davet etti.

Okan'ın babası Kubilay Bodur da etkilenmemesi için çocuğunu toplantıya getiremediğini ifade ederek, "O burada olmasa da ona umut olabilmek için sıraya girenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı Kırşehir Kök hücre

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