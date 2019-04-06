HABER

Kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağının sahibi Sibel Çakır'ın (45) Ankara'da bir köyde 10 yıl önce, henüz yavruyken arka bacakları kırılarak büyük bir kovanın içine atılmış halde bulduğu 'Üzüm' adlı kedi, 8 ay önce kemik kanseri nedeniyle felç kaldı. Üzüm'e özel ilgi gösteren Çakır, "Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum.

Kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağının sahibi Sibel Çakır'ın (45) Ankara'da bir köyde 10 yıl önce, henüz yavruyken arka bacakları kırılarak büyük bir kovanın içine atılmış halde bulduğu 'Üzüm' adlı kedi, 8 ay önce kemik kanseri nedeniyle felç kaldı. Üzüm'e özel ilgi gösteren Çakır, "Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Sonuna kadar Üzüm'le birlikteyim ve sonuna kadar onun için mücadele edeceğim" dedi.
Kemalpaşa'da çiftlik hayvanları barınağının sahibi Sibel Çakır, 10 yıl önce Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mühye köyündeki tarlanın ortasında büyük bir kovanın içinde, arka bacakları kırılıp kuyruğuyla düğüm atılmış halde 2 aylık kedi buldu. Kediyi sahiplenerek veteriner kliğinde tedavi ettiren Çakır, hayvana Üzüm adını verdi. Üzüm'e, yaklaşık 8 ay önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Kanser nedeniyle felç kalan ve boynunun bir kısmında ana damarların üzerinde olduğu için alınamayan tümörle yaşayan Üzüm, hastalığına rağmen Sibel Çakır'ın özel ilgisiyle evdeki diğer kedilerle beraber yaşam sürüyor. Çakır, Üzüm'ün diğer kedilerinden farklı bir karakteri olduğunu söyledi, felçli haline rağmen tuvalete sürünerek gittiğini anlattı.
'TANIDIĞIM EN DUYGUSAL VE TİTİZ KEDİLERDEN'
Üzüm'le tanışma hikayesini anlatan Sibel Çakır, "Ankara'da arkadaşlarımla bir toplantıya gitmiştik ve dağlık, ormanlık bir alandan geçiyorduk. Büyük kapaklı 20 kiloluk bir mayonez kovası gördüm tarlanın ortasında. Yağmur yağıyordu fakat rüzgar yoktu ve kova sallanıyordu. İçinde bir şey olduğundan şüphelendim. Kovaya yaklaştıkça içinde bir inleme sesi duydum, baktığımda daha 2 aylık, arka bacakları kırılmış ve kuyruğuyla düğüm yapılmış halde bir kedi gördüm. Ölmek üzereydi. Apar topar kliniğe götürdüm, ameliyat oldu ve o günden beri benimle yaşıyor" dedi.
Çakır, Üzüm'ün acılarını hafifletmek için ilaç kullandıklarını belirterek, "Yaklaşık 8 aydır kemik kanseri ile mücadele ediyor. Kanser nedeniyle kısmi felç kaldı, boynunun bir kısmında tümör var ve ana damarların üzerinde olduğu için alınamıyor. Açıldığı an ölebilir. Acılarını hafifletmek için sürekli ilaç kullanıyoruz" diye konuştu.
Sibel Çakır, Üzüm'ün çok özel bir kedi olduğunu söyleyerek, "Çok sadıktır, çok titizdir, bu haliyle bile sürünerek tuvalete gidiyor. Kendisini kolay kolay kimseye sevdirmez. Yemek konusunda bile çok seçicidir. Benim için çok güzel ve özel bir kedi. Hayatımda tanıdığım en temiz, en titiz, en duygusal kedilerden biri. Onunla bakışlarımızla anlaşıyoruz. Bakışıyla bana yemek mi, sevgi mi, su mu, uyumak mı, ne istiyorsa anlatıyor. Bu kadar büyük bir acı içerisinde olmasına rağmen bana çok düşkün. Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Sonuna kadar Üzüm'le birlikteyim ve sonuna kadar onun için mücadele edeceğim. Üzüm'le beraber yaşlı kategorisinde birkaç tane uzun yıllardır birlikte olduğum kediler var. Bunlar için 'Dünya bir tarafa onlar bir tarafa' diyorum ben. 4 yaşında bir kızım var, bazen ona 'Topladım kedileri götürdüm' diye şaka yapıyorum. Kıyameti koparıyor, bana 'Sen git onlar gelsin' diyor. O da Üzüm'ün hasta olduğunu ve canının acıdığını bildiği için ona çok hassas davranıyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyorKemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyorKemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyorKemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyor

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Çiniden saz yaptılarÇiniden saz yaptılar
Açılış kurdelesini restoran inşaatında çalışan işçilere kestirdiAçılış kurdelesini restoran inşaatında çalışan işçilere kestirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.