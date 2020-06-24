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Kemik Suyu : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kemik suyu, lezzetli ve sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Kemik Suyu : Faydaları Nelerdir?

Kemik suyu, lezzetli ve sağlıklı bir besin kaynağıdır. Asya, Afrika ve Orta Doğu’da geleneksel olarak yemeklerde kullanılır. Kemik suyu yapımında genellikle sığır, kuzu, kümes hayvanları ve domuz eti kullanılır. Bazı kültürlerde balık da kullanılmaktadır. Son dönemlerde kemik suyunu, kendini gün içerisinde yorgun, bitkin hissedenlerin bitki çayı içer gibi içtikleri söylenebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir. Ayrıca kemik suyu büyüme hormonunun düzgün çalışmasını sağlayarak çocukların ve gençlerin gelişimine büyük katkıda bulunur.

Kemik Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 gr

Kalori (kcal): 82

Yağ (g): 0.51

Karbonhidrat (mg): 22.18

Protein (g): 2.62

Kemik Suyunun Faydaları

Kemik suyu A'dan Z'ye pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Faydaları, sindirim sisteminden cilt sağlığına kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Verdiği şifadan ötürü birçok ülkede adına kafelerin açılmasını sağlamıştır.

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1. Sindirim sistemi için faydalıdır

sindirim sistemi

Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan kemik suyunun özellikle crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olduğu gözlenmiştir. Kemik suyu, içerisinde bulunan jelatin sayesinde tüm sindirim sistemi boyunca oluşmuş olan yaralara çare olur ve bağırsak duvarını sağlamlaştırıp koruma altına alır. Kemik suyu, sızıntılı bağırsak sendromu tedavisi için de uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

2. İltihaplanmaları giderir

kemik suyu

Kemik suyunun içerisinde yüksek oranda glisin, sistin, histidin gibi amino asitler bulunur. Bu asitler sayesinde vücutta görülen iltihabı ve L-glutamini azalttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte bağırsak iltihabını giderme konusunda oldukça başarılıdır. Antienflamatuar etkilerinden dolayı soğuk algınlığı semptomlarını da hızlı bir şekilde giderir.

3. Depresyonla mücadele eder

depresyonda kadın

Kemik suyu beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Beyindeki iltihabı azaltarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, demans ve depresyon belirtilerini en aza indirir. Kemik suyu ruh halini dengelemek ve stresle başa çıkabilmek için oldukça etkilidir. Ayrıca içerisinde bulunan glisin sayesinde depresyon ve stresin sebep olduğu uykusuzluk problemi için de fayda sağlar.

4. Kilo vermeye yardım eder

tartılan kadın

Yüksek besin değerlerine sahip olmasına rağmen karbonhidrat seviyesi oldukça düşüktür. Kilo vermeye yardımcı olması için kemik suyu ile yapılmış yemekler ve çorbalar tercih edilmelidir. Bu sayede hem faydalı mineral ve vitaminler vücuda alınarak vücut mikroplardan arındırılır hem de sağlıklı bir şekilde kilo verilir.

5. Kemik sağlığına iyi gelir ve eklem ağrılarını giderir

kemik sağlığı

Magnezyum, kalsiyum, protein, D vitamini, potasyum, fosfor, çinko, bakır, manganez ve bor gibi kemik oluşum sürecinde gerekli olan tüm besin maddelerini içerisinde barındırır. Kemik suyu, etlerle ve sebzelerle birlikte kullanıldığında A, B, C, K vitaminleri açısından da zenginleşir. Kemik suyu kırığa iyi gelir mi; kemik sağlığı için önemli katkıları olan kemik suyu, kemikleri güçlendirir ve kemiklerin birbirine daha kolay kaynamasını sağlayarak kırığa iyi gelir ve daha çabuk iyileşmesini sağlar. Ayrıca içerdiği glukozamin sayesinde eklem ağrılarını hafifletir ve hastayı rahatlatır. İçerisindeki bir başka faydalı madde olan kondroitin sülfat sayesinde ise osteoartrit hastalığının oluşma riskini en aza indirir.

9. Cilt sağlığı için faydalıdır

cilt sağlığı

Kemik suyunun cilde faydaları da bir hayli fazladır. Kemik suyu içmek, cilt hücrelerindeki kolajen üretimi destekleyerek cilt sağlığına büyük katkı sağlar. Anti-aging etki göstererek kırışıklıkları azaltır, yaşlanmayı geciktirir. Kemik suyu cildin canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar, cildi güzelleştirir. İçerdiği kolajen sayesinde selülit oluşumunu engeller. Ayrıca antienflamatuar ve glisin açısından zengin olduğu için egzama ve sedef hastalıklarıyla mücadele eder. Hekimler tarafından da cilt sağlığı için kemik suyunun mutlaka tüketilmesi önerilir.

10.Kadınlarda doğurganlığı, erkeklerde üremeyi arttırır

hamile kadın

Kemik suyunun içerisinde bulunan jelatin, kadın üreme sağlığı için oldukça faydalıdır. Östrojen üzerinde dengeleyici bir görev görür ve üremeyi düzenler. İçerisinde yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum bulunduğu için, regl dönemlerinin kabusu olan rahim kasılmalarını ve ağrılı krampları önler. Kemik hücrelerinde üretilen osteokalsin hormonu, pankreas ve erkekler üreme organı üzerinde düzenleyici etki gösterir. Testosteron hormonunu artırır.

11. Beyin sağlığı için faydalıdır

güçlü beyin

Özellikle merkezi sinir sistemi sağlığı için faydalıdır. İçerisinde bulunan osteokalsin hormonunun bellek ve ruh sağlığını iyileştirmede büyük rol oynadığı bilinir. Bu sayede beyin fonksiyonları üzerinde de doğrudan etkili olduğu kanıtlanmıştır. Beyin yorgunluğunu gidermesi ve stresi azaltması için hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından tüketilmesi gereken faydalı bir besindir.

Kemik Suyunun Bebeklere Faydaları

Kemikleri güçlendirir ve boy uzamasını destekler. Beyin sağlığı için faydalıdır. Bağışıklığı güçlendirdiği için hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görür. Kemik suyunu bebeklere 7. aydan sonra vermeye başlamak daha uygundur. Ancak kemik suyu tek başına yedirilirse bebeğe sadece kalsiyum takviyesi yapılmış olunur. Diğer faydalı vitaminleri de alabilmesi için kemik suyu ile birlikte mutlaka sebze de yedirilmelidir.

Kemik Suyu Nasıl İçilir?

Kemik suyu için gerekli olan ilikli kemik ya da kaburga kemikleridir. Ancak başka kemik türleri de kullanılabilir. Kemikler su kaynayana kadar önce orta dereceli ateşte pişirilir. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 4-5 saat kadar kaynatılır. Bu işleme ilikler kendini bırakana kadar devam edilir. Kemiklerdeki tüm faydalı besin maddelerinin suya geçtiğinden emin olduktan sonra ocağın altı kapatılır. Kemikler atılır ve kalan karışım blenderdan geçirilir ve homojen bir kıvam elde edilir. Buz kalıplarına ya da başka herhangi bir kalıba alınarak buzluğa konulur ve kemik suyu bulyonları artık hazırdır.

Kemik Suyu Ne Zaman İçilmeli?

Kemik suyu içmek için hasta olmak şart değildir. Ya da sadece hastalıklardan korunmak için tercih edilmez. Çorba olarak da istenilen her vakit tüketilebilir.

Kemik Suyunun Zararları

  • Kemik suyu eğer fazla pişerse glutamik asit ortaya çıkar. Beyinde herhangi bir rahatsızlık varsa fazla miktardaki glutamik asit nöbetleri tetikler ve semptomları artırır. Bununla birlikte baş ağrısı, migren, tikler ve melankolik ruh hali gibi nörolojik durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
  • Kemik suyu tansiyonu yükseltir mi; kemik suyunun içerisinde yüksek oranda kolesterol ve yağ bulunur. Bu durum diyet yapan yüksek tansiyon hastaları için tehlikelidir. Tüketmeden önce mutlaka hekime danışılmalıdır.
  • Hamileliğin özellikle ilk haftalarında mide bulantısı yüzünden yemek yemek zor olduğundan kemik suyu içilmesi tavsiye edilir. Kemik suyu anne adayının sindirim sistemini rahatlatır ve mideyi yatıştırır. Ancak fazla tüketilirse hem bebek hem de anne için tehlikeli olabilir. Bu yüzden kemik suyu tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
  • Kemik suyu kolesterolü yükseltir mi; kemik suyunun içerisinde yüksek oranda kolesterol bulunduğu için kalp ve damar sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve kolesterolü yükseltebilir. Bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda var.
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