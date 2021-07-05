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Kemik suyunun faydaları kemikleri güçlendirmesiyle sınırlı değil! Mucize gibi: Öyle etkileri var ki...

05.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şifa kaynağı kemik suyu faydalarıyla dikkat çeker. Çorbalarla ve yemeklerle kullanıldığında hastalıkların devası olur. Hayvan bağ dokuları ve kemiklerin kaynatılarak yapıldığı kemik suyu soslarla da yaygın olarak kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı denilince akla ilk gelen besinler arasında yer alan kemik suyu, bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz kemiklerin güçlenmesinde de önemli rol oynar. Konu ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Hülya Çağatay, kemik suyunun faydalarını anlattı.

Kemik suyunun faydaları kemikleri güçlendirmesiyle sınırlı değil! Mucize gibi: Öyle etkileri var ki...

Kemik suyu fadaydaları ile kullanımı tarih öncesi zamanlara kadar dayananan besinler arasındadır. Hayvanların kemik, eklem ve toynakları gibi yenmeyen parçaları kaynatılarak et suyuna dönüştürülmektedir. Çoğu hayvanın kemikleri kaynatılarak kemik suyu elde edilebilmektedir. Domuz eti, sığır eti, dana eti, tavuk eti, hindi eti bu hayvanlar arasında sayılabilir.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI İÇİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLERDEN GELİYOR

Kemik suyu içerisinde bulunan birçok vitamin ve mineral sayesinde çok besleyicidir. Hayvan kemikleri magnezyum, fosfor, kalsiyum, potasyum bakımından çok zengindir. Bu mineraller kemiklerin oluşması ve güçlenmesi için oldukça gerekli minerallerdir. Kemik suyunun faydalarını kemiğin içindeki ilik verir. İlik A, K vitamini, çinko, selenyum, bor ve omega-3, omega-6 yağ asitleri açısından zengindir.

KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Hayvan kemikleri aynı zamanda kolajen proteinini de içermektedir. Kolajen, vücut yapısını koruyan en temel maddedir. Tendonlarda, bağlarda ve kemiklerde bulunur. Kolajen proteini de kemik suyunun faydaları arasında yaşlanmayı geciktirme ve vücudun zinde kalmasını sağlama gibi özelliklerin eklenmesine zemin hazırlamış olur.

KEMİK SUYUNUN BİR FAYDASI DA BESİN SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRMASI

Kemik suyunun sindirimi kolaydır aynı zamanda diğer besinlerin sindirimine de yardımcı olmaktadır. Kemik suyu içerisinde bulunan jelatin sindirim sisteminde bulunan suya bağlanmaktadır. Böylece besin maddeleri bağırsaklarımızdan daha kolay geçebilmektedirler. Jelatinin etkilerini öğrenmek amacıyla sıçanlar üzerinde yapılan bir klinik çalışmada jelatin tüketen sıçanların sindirimin sistemlerinin mukozal tabaklarının jelatin sayesinde korunduğu ve iyileştiği gözlemlenmiştir. Jelatinin insan sindirim sisteminde de aynı görevi yaptığı düşünülmektedir. Bu özellik, kemik suyunun faydaları arasında en önemlilerden biri olarak görülür.

İÇERİĞİNDEKİ ARGİNİN VE GLİSİN ANTİ- İNFLAMATUAR ETKİ YARATMAKTADIR

Kemik suyunun faydalarından biri de içerisinde arginin ve glisin aminoasitlerden gelir. Bu aminoasitler güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptirler. Yapılan bir çalışmada astımlı farelere oral yolla arginin takviyesi verilmiştir. Arginin takviyesi alan farelerin solunum yolu inflamasyonlarının azaldığını ve astım semptomlarının iyileştiği gözlemlenmiştir.

EKLEM AĞRILARINI AZALTABİLİR

Ayrıca kemik suyunda bulunan kıkırdakta glukozamin ve kondroitin bulunur. Yapılan birçok araştırma kondroitinin ve glukozaminin eklem ağrılarını azalttığını ve osteorartrit yani eklem kıkırdağında oluşan bozulma semptomlarını azalttığını belirtilmiştir. Eklem ağrıları ile ilgili sıkıntı çekenler kemik suyunun faydaları sayesinde iyileşebilmektedir.

TOKLUK SÜRESİNİ ARTTIRIR

Yapılan çalışmalarda kemik sulu çorba tüketmenin kişilerin tokluk süresini arttırdığını ve vücut ağırlığının azalmasını sağladığını göstermektedir.

İÇERİĞİNDEKİ GLİSİN UYKU SALİTESİNİ ARTTIRMAKTADIR

Kemik suyunun içinde bulunan glisin aminoasidi, kişilerin rahatlamasına yardımcı olabilir. Yapılan birden çok çalışma glisinin uykuyu arttırmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Yapılan bir çalışmada yatmadan 3 gr glisin almanın uyku kalitesini arttırdığını bulmuştur. Bu sebeple kemik suyu içmek uyku kalitesini arttırmaktadır.

FAZLA TÜKETMEK KALP DAMAR SAĞLIĞI SORUNLARINA YOL AÇMAKTADIR

Kemik suyunun zararları da vardır. Her şey gibi fazla tüketildiğinde yarar yerine zarar verebilmektedir. Kemik suyunun zararları denildiğinde ilk olarak kalp, damar sağlığını olumsuz etkilemesi akla gelir. Kolesterol hastalıklarına sebep olabilen kemik suyunun bndan dolayı her gün tüketilmesi önerilmez. Her şeyde olduğu gibi kemik suyunda da aşırıya kaçmamakta fayda vardır.

Sonuç olarak çoğu insan vitaminleri ve mineralleri yeterli miktarda alamamaktadır. Bu nedenle bireyler kemik suyu içtiğinde vücutları için faydalı birçok besin maddesini alabilmektedir. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunmaktadır. Fakat kemik suyunun faydalarından yararlanabilmek için tüketilecek miktar iyi belirlenmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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