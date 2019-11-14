Kemik tozundan gelen güzellik

Geliştirilen pek çok yöntemden bahsedebiliriz ancak son dönemin gözde uygulamalarından biri Mineral Doldu Radiesse. Kemik tozu uygulaması olarak adlandırılan yöntem adeta mucizevi sonuçlar veriyor. Özellikle yanak belirginleştirme ve kaldırma ile çene ucu belirginleştirmede kullanılan yöntem aynı anda hem yüz hatlarını toparlıyor hem de cildi canlandırıyor. Konunun ayrıntılarını İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstürkiktif ve Estetik Cerrahi ABD Başkanı Doç. Dr Harun Çöloğlu anlattı.
“Geçtiğimiz 10 yıl boyunca yüze uygulanan dolgu maddelerinde yaşanan kötü tecrübelerden sonra FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) bazı komplikasyon riski yüksek dolgu maddelerinin Amerika’da kullanımını durdurdu. Bazı dolgu maddeleri, hastaların yüzlerinde kalıcı problemler neden oldu ve kötü görünümler meydana geldi. Ayrıca bu tür uygunsuz dolgular sadece sertleşmekle kalmayıp zamanla enfekte olmakta, nadiren konuldukları yerlerde kalmayıp yüzde yer değiştirmekteydiler. İşte burada FDA’nın da izni olduğu güvenli olarak kullanılabilen kemik tozu Radiesse dolgudan bahsedeceğiz.
DERİ KALİTESİNİ ARTTIRIR VE SIKILAŞTIRIR
İçerik olarak deri altı minerallerden ayrıştırılarak elde edilen, Kalsiyum Hidroksiapatit kürecikleri (kemik tozu) olan bir dolgu maddesidir. Pasifik okyanusundaki mercanlardan elde edilen doğal bir kireç içeriyor. Dolgu olarak uygulandığında hastanın kendi doğal kollajen üretimini arttırır. Deri kalitesi artar ve sıkılaşır. Sarkan kısımlarda belirgin toparlanma olur. Ayrıca piyasadaki dolgular arasında kaldırma (Lifting) etkisi en büyük olan dolgudur.
DİĞER DOLGULARA NAZARAN ETKİ SÜRESİ 2 KAT DAHA FAZLA
Maliyeti diğer doğulara (Hyaluronik asit bazlı) göre yüksektir ama etki süresi iki katıdır, hem de en az iki katı kaldırma ve hacim sağlar. Yani fiyat- performans olarak çok iyi bir dolgu.
Özellikle yanak belirginleştirme, kaldırma ve çene ucu belirginleştirmede kullanılmaktadır. İşlem yapılır yapılmaz etkiyi görebilirsiniz. Etki süresi ortalama 2 yıl kadardır. Aynı zamanda el sırtı kırışıklığını düzeltme de, nazolabial sulkus belirginliğini azaltmada, marionette çizgilerini, akne skarlarını, vertikal dudak çizgilerini gidermede kullanılabilir.
ÇENE VE ELMACIK KEMİĞİ PROTEZLERİNİ GÖLGEDE BIRAKAN BİR YÖNTEM
Artık çoğu hastada çene ve elmacık kemiği protezlerine gerek kalmıyor, burun ameliyatları sonrasında oluşan deformasyonlar için yeni bir operasyona ihtiyaç duyulmuyor. Radiesse’nin en önemli özelliklerinden biri hacim artırıcı etkisidir. Önceki yıllarda ameliyatla takılan çene ve elmacık kemiği protezlerini de ortadan kaldıracak bu yöntemi, hastalar da pratik olması nedeniyle tercih ediyor.
UYGULAMA SONRASI ETKİ HEMEN GÖRÜLÜYOR, KİŞİ HEMEN SOSYAL YAŞANTISINA DÖNÜYOR
Deri bir lokal anesteziyle uyuşturulduktan sonra Radiesse, ince bir iğneyle yüz derisi altına mümkün olduğu kadar derine uygulanıyor. Radiesse’in diğer dolgu maddelerinden farklı olarak kemiğe yakın olarak uygulanması veya çok katmanlı (multilayer) yapılması gerekiyor. Bu sayede dışarıdan belli olmayıp doğal bir görünüm sağlıyor. Radiesse uygulamasından sonra sonuç hemen görülür ve hasta günlük yaşantısına dönebilir. Bu uygulama sonucu, yaşlanma sonucu azalmış olan yüz dokusu yerine konuyor ve yüzünüzdeki oranlar ideal ölçülere ulaşıyor.”
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