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Kemik tümörü belirtileri ve tedavisi nedir? Geçmeyen kemik ağrıları kemik tümörü belirtisi olabilir!

31.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemik tümörü belirtileri hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Aydınlı, kemikte oluşan tümörlerin nasıl anlaşılacağı hakkında açıklama yaptı. Hastalık kolay fark edilmediğinden, kemik tümörü tedavisi, kötü huylu olduğunda zor tedavi edilen bir hastalıktır. Bulunduğu kemiği zayıflatarak kırılmasına neden olduğundan ağrılara sebebiyet veren kemik tümörü belirtisinde ilk olarak geçmeyen kemik ağrılarının göz ardı edilmeyerek dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Kemik tümörü belirtileri ve tedavisi nedir? Geçmeyen kemik ağrıları kemik tümörü belirtisi olabilir!

Kemik tümörleri her yaşta görülebiliyor. Bir bebek de kemik tümörüyle doğabildiği gibi 80’li yaşlarda da kemik tümörü oluşabiliyor. Sıklıkla görülme yaş aralığı ise 15 ve 25 yaşlar. Kontrolsüz olarak bölünen hücreler nedeniyle kendini kitle ya da şişlik olarak gösteren kemik tümörleri genellikle iyi huylu oluyor ve nadiren ağrı ya da sızıyla ortaya çıkabilen bu tür tümörler herhangi bir ölüm riski oluşturmuyor. Yalnız oluştuğu kemiği zayıflattığı için kemiklerin kırılmasına dolayısıyla da daha çok ağrıya neden olabiliyor. Kötü huylu kemik tümörleri ise erken teşhis edilmediğinde tedavinin olumlu sonuçlanmasını zorlaştırıyor.

Çoğunlukla belirti vermeyen kemik tümörlerini fark etmek zor olsa da risk taşıyanların tetikte olmasında fayda olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Aydınlı, kemiklerde oluşan tümörlerin nasıl fark edileceğini, kimlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlattı.

VÜCUDUNUZUN SESİNİ DİNLEYİN VE HAREKETE GEÇİN

Özellikle ortopedik onkolojide hayat kalitesinin korunabilmesi ve yaşam süresinin devamlılığı için erken teşhis çok önemli. Kötü huylu kemik tümörlerinin erken tanı ve tedavisi ile hastalık ölümcül olmaktan çıkabiliyor. Dolayısıyla kişinin vücudunda gelişen değişiklikleri fark etmesi ve doktora başvurması tedavinin olumlu sonuçlanması için ilk adım oluyor. Sonraki önemli dönem de doğru teşhisin konulması için gerekli tetkiklerin yapıldığı zamandır. Bu süre tedavinin planlanması ve uygun uluslararası normlarda uygulanması hastanın yaşam süresi ve kalitesi için önem taşır. Bu nedenle vücudun verdiği uyarıları dinleyerek harekete geçmek hayat kurtarıyor.

TEDAVİ PLANI NASIL YAPILIYOR?

Tedavi planı genel vücut taraması ve tümörden alınan biyopsi sonucu belirliyor. Çok özel bir durum yoksa biyopsi sonucu olmadan herhangi bir tedavi uygulanmıyor. Biyopsi sonucuna göre de onkoloji, radyasyon onkolojisi, hematolog, radyolog, nükleer tıp uzmanı, patolog ve gerekli uzmanların bulunduğu tümör konseylerinde tedavi planı oluşturuluyor.

Konseyin kararına göre de önceliği cerrahi ya da kemoterapi, radyoterapi gibi müdahalelere başlanıyor. Cerrahi müdahalelerde kötü huylu tümörlerin yanında bazı iyi huylu ama agresif durumlarda olan tümör temiz dokulardan çıkarılıyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

  • Daha önceden bilinen bir kanser öyküsü (Meme, prostat, böbrek, tiroid, akciğer vb.)
  • 20 yaşın altında veya 55 yaş üstü olunması
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Devamlı lokal ve/veya yansıyan ağrı
  • Uykudan uyandıran gece ağrısı
  • İstirahat halinde ağrı
  • Hastanın kendini iyi hissetmemesi
  • Ateş
  • İdrar yapamama veya idrar kaçırma
  • Yeni gelişen kabızlık
  • Vücutta yeni oluşan şişlikler
  • Vücutta var olan şişliklerin boyutunun artması
  • Yürümede aksama
  • Ani güçsüzlük ve yürüme zorluğu
  • Kol ve bacaklarda aktivite ile oluşan ağrı ve istirahatle bu ağrının geçmemesi

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