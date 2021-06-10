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Kemik ve eklem rahatsızlıklarını önlemek için nasıl beslenilmelidir?

10.06.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemik ve eklem rahatsızlıklarını önlemek için beslenme alışkanlıkları ve yapılan spor oldukça önemlidir. Kalsiyum kaynaklarını tüketmeyi rutine oturtmanın yanı sıra topuğa basılarak yapılan sporlar kemik ve eklem rahatsızlıklarının önüne geçilmesini sağlar. İşte kemik erimesi, eklemlerde oluşacak kireçlenme gibi hastalıkları önlemek için yapılması gerekenler...

Kemik erimesinde kalsiyumun her gün düzenli tüketilmesinde büyük önem vardır.

Kalsiyum kaynakları; peynir, süt, yoğurt, ayran, cacık ve kefirden oluşmaktadır. Peynir, kalsiyum kaynakları arasında tuz oranı yüksek olan bir seçenektir. Yüksek tansiyonu olanların buna dikkat etmesi gerekir.

Kalsiyumun kemiğe geçiş oranı çocukluk çağında yüksektir. Alınan kalsiyumun yarısı kemiğe geçebilir. 30'lu yaşlarına gelindiğinde bu oran yüzde 30'lara düşüyor. Menopoz, andropoz döneminde ise bu oran giderek düşüyor.

BU ALIŞKANLIKLAR KALSİYUM ORANINI DÜŞÜRÜYOR!

Yaş ilerlerken insanlarda çay ve kahve tüketimi daha çok artıyor. Günlük olarak idrarla kalsiyum atımları var. Beraberinde kadınların özel günleri, doğumlar derken kemiklerde ciddi seviyede kayıplar meydana geliyor. Bu nedenle hayat boyu kalsiyum kaynaklarını düzenli tüketme alışkanlıklarını oturtmak çok önemli.

BELLİ SAATLERDE KORUYUCU KREM KULLANMADAN GÜNEŞLENİN

Yaz aylarında güvenli saatlerde güneş koruyucu olmadan güneşlenilmesi gerekir. Deri altında D vitaminin oluşmasına izin verirsek kalsiyumun ve D vitaminin yardımıyla kemik ve eklem sağlığı çok daha iyi seviyeye gelecektir.

EGZERSİZ KEMİK KIRILMALARINI ÖNLÜYOR

Yaş ilerlerken eklemlerdeki sıvılar azalmaktadır. Düzenli egzersiz kemik ve eklem sağlığını destekler. Kemik kırılmalarının önüne geçmek mümkündür. Ancak bunlar uzun yıllar egzersiz alışkanlığıyla bağlantılı bir sonuçtur.

TOPUĞA BASILARAK YAPILAN SPORLAR KALSİYUM GEÇİŞİNİ ARTIRIR

Bunun yanı sıra çocuklarda boy gelişimi ve kemikler için basketbol gibi topuğa basılarak yapılan spor faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetler büyüme hormonunu uyararak kemiğe kalsüyum geçişini artırır. Benzer sonuç yetişkinler için de geçerlidir.

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