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Kemikleri bükülen rahip hayrete düşürdü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

Hindistan'da yaşayan 53 yaşındaki rahip Bharat Tiwari'yi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

5 yaşında duvarın üzerinden düştükten sonra bu hale geldiğini ve çocukluğundan beri bu şekilde yaşadığını söyleyen Bharat, 'Hastalığım yok. Bu bana Tanrı'nın armağanı' dedi.

Hintli rahip Bharat Tiwari'nin kemikleri bükülüyor!

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Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti.
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Tiwari, "Ben Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyin ondan geldiğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzgün ya da depresif yapmamalı. Hastalığım yok, üzgün de değilim" dedi.
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Hindistan'daki 60 santim uzunluğundaki rahip, görenleri hayrete düşürüyor.
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İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti.
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Bharat'ı tedavi eden doktor, durumu tedavi etmeye başlamak için çok geç kalındığını söyledi.
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Rahip Bharat, "Çocukluğumdan beri böyleyim ama nasıl bu hale geldiğim konusunda emin değilim" dedi.
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53 yaşındaki Bharat Tiwari, "Beş yaşımdayken bir duvarın üzerinden düştüm ve ardından vücudum küçülmeye başladı" dedi.
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"Ebeveynlerim her türlü tedaviyi denedi ama hiçbir şey işe yaramadı" diyen Tiwari, yaşadığı fiziksel acılara rağmen durumunun "Tanrı'dan bir armağan" olduğunu söylüyor.
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Ayrıca Bharat, durumunun normal bir yaşam sürmesini engellemediğini söyledi.
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Bharat Tiwari sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyin ondan geldiğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzgün ya da depresif yapmamalı. Hastalığım yok, üzgün de değilim."
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Anahtar Kelimeler:
Hint Bharat Tiwari rahip

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