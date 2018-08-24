Kemikleri bükülen rahip hayrete düşürdü

5 yaşında duvarın üzerinden düştükten sonra bu hale geldiğini ve çocukluğundan beri bu şekilde yaşadığını söyleyen Bharat, 'Hastalığım yok. Bu bana Tanrı'nın armağanı' dedi.
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