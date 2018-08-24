Kemikleri bükülen rahip hayrete düşürdü

5 yaşında duvarın üzerinden düştükten sonra bu hale geldiğini ve çocukluğundan beri bu şekilde yaşadığını söyleyen Bharat, 'Hastalığım yok. Bu bana Tanrı'nın armağanı' dedi.

Hintli rahip Bharat Tiwari'nin kemikleri bükülüyor!

1 / 11 Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti.

2 / 11 Tiwari, "Ben Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyin ondan geldiğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzgün ya da depresif yapmamalı. Hastalığım yok, üzgün de değilim" dedi.

3 / 11 Hindistan'daki 60 santim uzunluğundaki rahip, görenleri hayrete düşürüyor.

4 / 11 İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti.

5 / 11 Bharat'ı tedavi eden doktor, durumu tedavi etmeye başlamak için çok geç kalındığını söyledi.

6 / 11 Rahip Bharat, "Çocukluğumdan beri böyleyim ama nasıl bu hale geldiğim konusunda emin değilim" dedi.

7 / 11 53 yaşındaki Bharat Tiwari, "Beş yaşımdayken bir duvarın üzerinden düştüm ve ardından vücudum küçülmeye başladı" dedi.

8 / 11 "Ebeveynlerim her türlü tedaviyi denedi ama hiçbir şey işe yaramadı" diyen Tiwari, yaşadığı fiziksel acılara rağmen durumunun "Tanrı'dan bir armağan" olduğunu söylüyor.

9 / 11 Ayrıca Bharat, durumunun normal bir yaşam sürmesini engellemediğini söyledi.

10 / 11 Bharat Tiwari sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyin ondan geldiğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzgün ya da depresif yapmamalı. Hastalığım yok, üzgün de değilim."