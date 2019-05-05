HABER

'Kemikleri değil rekorları kırın' (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

KAMPANYANIN TÜRKİYE REKORU KIRILDI Türkiye Osteoporoz Derneği ve bir biyoteknoloji şirketinin başlattığı 'Kemikleri değil, rekorları kırın' kampanyasıyla, 10 ülkede aynı anda 24 saat içinde en çok osteoporoz taramasının yapılması hedeflendi.

KAMPANYANIN TÜRKİYE REKORU KIRILDI
Türkiye Osteoporoz Derneği ve bir biyoteknoloji şirketinin başlattığı 'Kemikleri değil, rekorları kırın' kampanyasıyla, 10 ülkede aynı anda 24 saat içinde en çok osteoporoz taramasının yapılması hedeflendi. Kampanyanın Türkiye ayağını oluşturan İzmir'de ise günlük hedeflenen 300 kişilik taramaya ulaşıldı. Bornova'da bir AVM'de yapılan işlemle, 401 kişiye ücretsiz osteoporoz taraması yapıldı.
Rekor tarama için, dernek ve şirket yetkililerinin yanı sıra Guıness Dünya Rekorları'ndan bir resmi hakem de alanda hazır bulundu. Saat 17.00'a kadar süren kampanya kapsamında, 300 kişilik hedefe ulaşılırken, toplamda 401 kişiye ücretsiz osteoporoz taraması yapıldı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Diyarbakır iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Diyarbakır iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Denizli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Denizli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Giresun iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Giresun iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.