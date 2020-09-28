HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kemikleri eriten bu içeceğe dikkat! Özellikle kadınlarda...

Kemikleri eriten bu içeceğe dikkat! Özellikle kadınlarda...

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2020 07:32 | Son Güncelleme

Gazlı içeceklerin aşırı tüketiminin bir dizi sağlık problemine yol açtığını kaydeden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Çerkez, aşırı gazlı içecek tüketen postmenopoz (menopoz sonrası) döneminde olan kadınlarda kalça kırığı ve kemik erimesi saptandığını belirtti.

Kemikleri eriten bu içeceğe dikkat! Özellikle kadınlarda...

Sofralarımızda çok sık gördüğümüz ve adeta 7’den 70’e her yaş grubunun tükettiği gazlı içeceklerin çok sık tüketilmesinin ilerleyen zamanlarda bireyde kalp rahatsızlıkları, erken doğum riski ve böbrek rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Çerkez, en büyük risklerden birinin ise obezite olduğunu kaydetti. Çağımızın sağlık sorunu ve birçok ciddi hastalığın tetikleyicisi olan obezitenin dünya genelinde son 10 yılda yüzde10 ila 30 arasında bir artışa sahip olduğuna dikkat çeken Çerkez, Türkiye’de de durumun hiç iç açıcı olmadığını belirterek, TÜİK 2014 verilerine göre obezite oranlarında yüzde 33,7’lik bir artış olduğunu belirtti.

Gazlı içeceklerin içeresinde bulunan kafein ve fosforik asidin kalsiyumun vücuttan atılımına neden olduğunu ifade eden Çerkez, bu durumun özellikle menopoz sonrası dönem içerisinde olan kadınları ciddi anlamda ilgilendirdiğinin altını çizdi. Kalsiyumun vücuttan atılmasının kemik hastalıklarıyla ilişkisi olduğu söyleyen Çerkez, “Kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre menopozdan sonraki dönemde günde iki porsiyondan fazla gazlı içecek tüketmek direkt kalça kırığına ve kemik erimesine neden oluyor” dedi.

DEPRESYONU TETİKLİYOR

Gazlı içeceklerin bir diğer olumsuz etkisi olarak depresyonla da ilişkilendirildiğini belirten Çerkez, “Ergenlik döneminde yüksek miktarda bu içeceklerin tüketilmesinin direkt depresyon riskini artırdığına dair çalışmalar var. Bu yıl yapılan bir çalışmada ise günde üç porsiyondan fazla bu içecekleri tüketmek ergenlerde obezite riskini artırıyor. Bu da bireyi depresyona sürükleyen etkilerin en önemlilerindendir. Bu içeceklerin tüketiminin azaltılmasıyla depresyon oranında da azalma olduğuna dair bir paralellik olduğunu gösteren çalışmalar da var” diye konuştu.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA ETKİ

Ağız sağlını korumak için de gazlı içeceklerden uzak durulmasının faydalı olacağını vurgulayan Çerkez, “Gazlı içeceklerin içerisinde bulunduğu asit sebebiyle diş rahatsızları, ağız kokusu ve plak oluşumu gibi sorunlarla da karşı karşıya kalıyoruz. TÜİK 2014 verilerine baktığımızda 7-14 yaş grubu çocuklarda ağız ve diş problemleri çok sık rastlanan hastalıklar arasında yer alıyor. Bunun nedenlerinden biri de bu içeceklerin tüketiminin artırılmasıdır” şeklinde konuştu.

'TİP 2 DİYABETE NEDEN OLUYOR'

Obeziteyi tetikleyen gazlı içeceklerin bölgesel yağlanma, Tip 2 diyabet, insülin direnci gibi birçok metabolik anormallikleri beraberinde getirdiğini söyleyen Çerkez, “Diyabet obezitenin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Obezite direkt tetikleyici etki gösterdiği için bölgesel yağlanmaya, insülin direncine, kilo artışına ve şeker dengesinin bozulmasına neden olarak, diyabet rahatsızlığına yol açıyor. Diyabet hastalarının bu içecekleri sürekli tüketmeleri ise hastalığın daha da kötü seyretmesine neden oluyor” ifadelerinde bulundu.

'GAZLI İÇECEK YERİNE SÜT ÜRÜNLERİNİ TÜKETİN'

“Her yaş grubunda sağlıklı ve dengeli beslenmek son derece önemli” diyen Çerkez, “Sağlıklı nesil sağlıklı nesli getiriyor. Birey eğer çocukluk döneminde kiloluysa bunu yetişkinlik dönemine de taşıyor. İster istemez birçok kronik rahatsızlığa zemin hazırlanmış oluyor. Bu nedenle çocukluk döneminden itibaren sağlıklı ürünleri tercih etmek çok önemli. Nitekim gazlı içeceklerin yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tüketilebilir. Mineral ve vitaminin korunması için ve posayı da alabilelim diye taze meyve ve sebze tüketimi de çok önemsenmeli” dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BESLENMEYE DİKKAT

Son olarak sağlıklı ve dengeli beslenmede mevsimsel geçişlerin önemine de değinen Çerkez, özellikle su tüketimin her dönemde önemli olduğuna dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:

“Her dönemde su tüketimi çok önemli. Özellikle yaz döneminde terliyoruz ve fark etmeden sıvı kaybediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde de ister istemez iştah azalması yaşanıyor ve havaların soğumasıyla beraber susadığımızı hissetmiyoruz. Kimi bireyler gün içinde çok fazla sıvı tükettikleri için su tüketmeyi gerekli görmüyorlar ama ne yazık ki bu sıvılar önemli oranda su yerine geçmiyor. Günde en az 2,5-3 litre olacak şekilde sıvı alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında da muhakkak dengeli beslenme olan ‘üç ana öğün’ şeklinde beslenmeliyiz. Kansere karşı koruyuculu olması, kabızlığı önlemesi açısından da meyve-sebze tüketimi son derece önemli. Tabii bu meyve ve sebzelerin mevsimine göre tüketilmesi gerekiyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildiKoronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
Yakıyor! 2020 Maserati MC20 Yakıyor! 2020 Maserati MC20
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Çelik gibi güçlü bir bağışıklık sistemi için kesinlikle bunu tüketin
Çelik gibi güçlü bir bağışıklık sistemi için kesinlikle bunu tüketin
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
27 Eylül 2020 Pazar vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük!Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 27 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
26 Eylül 2020 Cumartesi vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 26 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
Çift maske takmak korur mu? İki maske üst üste takılır mı? Maske için TSE standardı uyarısı!
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
Koronavirüs salgını sırasında ruh sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?
Korona salgını sırasında ruh sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?
Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı! Doktorlar bile şaşırdı
Rahminden çıkardılar! Ne olduğunu görür görmez ameliyata aldılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.