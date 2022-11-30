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Kemikleri taş gibi yapar, hemoroidi iyileştirir, enfeksiyonu kurutur, eklem ve sırt ağrılarını dindirir

30.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçi, dışı, kabuğu, çekirdeği her haliyle mucize dağıtıyor. Kemikleri taş gibi yapar, hemoroidi iyileştirme etkisine sahiptir. Kolları ve bacakları güçlendirir. Akciğer enfeksiyonunu kurutur, vücutta detoks etkisi yaratır. C vitamini deposudur. İdrar damlama sorununu çözer. Ağaç dalından soframıza uzanan mucize sayesinde eklem ve sırt ağrılarını dindirir. Çekirdeğinin tozu ile iltihaplı romatizma hastalığının tedavi edilebildiği öne sürülüyor.

Kemikleri taş gibi yapar, hemoroidi iyileştirir, enfeksiyonu kurutur, eklem ve sırt ağrılarını dindirir

Doğanın bize sunduğu mucize besinlerden biri olan iğde, diğer meyvelerin yanında sönük kalsa da faydalarıyla şaşırtıyor. Özellikle kemik ve eklem hastalıklarına çok iyi gelen iğde, ülkemizin dört bir yanında yetişiyor. İğde meyvesinin faydaları saymakla bitmezken ve ülkemizin her bölgesinde sıklıkla yetişirken çok fazla tüketilmiyor olması ise büyük talihsizlik.

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İğde, bazı hastalıkların bir ilaç gibi önünü kesebiliyor ve iyileştirici etkiler sağlıyor. Sadece meyvesinin değil, iğde yaprağının, iğde çekirdeğinin hatta iğde çekirdeği tozunun bile sağlığa faydaları vardır.

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İçeriğindeki lif hazımsızlık sorunlarını çözer. Vücut için gerekli minerallerden olan sodyum, fosfor, potasyum içermektedir. İğde protein içeren nadir meyvelerdendir. Bol miktarda A ve C vitaminleri içerir.

İĞDENİN FAYDALARI

İğdenin faydaları saymakla bitmez ancak en çok bilinen faydası ise böbrek hastalıklarına karşı iyileştirici etkisidir. Böbrek taşı veya kumu gibi sorunlar çekenlerin iğde yemesinin yanı sıra, çekirdeklerini kaynatarak çayını içmesi de tavsiye ediliyor.

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C vitamini deposu olan iğde grip, nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kuru iğde meyvesi ve yapraklarından elde edilen bitki çayı kuru öksürük problemlerinde kullanılır.

Çok güçlü antioksidan etkisi olan iğde, bağırsak sorunlarını bitirir.

İshale karşı etkilidir.

İğde içeriğinde omega 7 yağı yüksek miktarda bulunur. Bu da vücutta bulunan kolajen seviyesini arttırmaya yardımcıdır.

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İğde meyvesi saç köklerini beslemeye yardımcı olur. Saç köklerini yeniler.

Karaciğeri temizleyen meyvelerden biri de iğdedir. İğde meyvesi karaciğerde bulunan toksinlerin atılmasında yardımcıdır.

İğde kötü kolesterolü dengelemeye yardımcıdır.

İğde tüketmek karaciğer ve kalp hastalıkları riskini düşürür.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Yüksek miktarda lif içerdiği için zayıflamaya yardımcı olur.

Kemik erimesini önler

Sindirim sistemini güçlendirir.


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