En Detaylı Kemoterapi Rehberi: Yan Etkileri, İlaçları ve Sonrası

Kanser, kötü huylu hücrelerin (tümör) vücudun herhangi bir yerinde üremesi, hızlı bir şekilde çoğalması ve normalin dışında büyümesidir. Genellikle DNA'da bir hasar sonucu oluşur. Günümüzde kanserle savaşmak için geliştirilen birçok tedavi yöntemi vardır. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi yöntemler arasında sayılabilir. Kemoterapi Nedir? Kemoterapi, kanser tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir ilaçla tedavi yöntemidir. Kanserin türüne ve evresine göre; kullanılan ilaçlar, tedavinin süresi ve amaçları da değişebilir. Kemoterapide amaç; hastalığı iyileştirmek, yayılımını önlemek ve etkilerini hafifletmektir. Bu tedavi sırasında çoğu kişi günlük hayatına eğitimine veya işine devam edebilir. Ancak doktorların tavsiyelerine uyulmalı ve tedavi planı aksatılmamalıdır. Kemoterapi Nasıl Uygulanır? Kemoterapi alanında uzman Onkologlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının bulunduğu merkezlerde uygulanır. Kemoterapi çeşitleri kullanılan ilaçların uygulanış şekline göre değişir. Damar yolu ile, ağızdan alınarak veya vücut boşluklarına enjekte edilmek suretiyle 3 türlü yapılabilir.

Damardan uygulanan yöntemde ilaç serum yoluyla hastaya verilir. Bazı ilaçların damar içine uzun süreli olarak uygulanması gerekebilir. Bu durumda da kateter ya da port denilen bir alet takılarak tedavi uygulanır. Oral yolda ise hasta ağızdan alınan haplarla tedavi görür. Bu ilaçların da doğru kullanılması ve aksatılmaması çok önemlidir. Diğer bir yöntem ise ilaçların hastanın kas içine, karın boşluğuna ya da akciğer zarı içine uygulanması ile yapılır. Bu uygulamada mutlaka uzman bir doktor kontrolünde ve sağlık merkezinde yapılmalıdır. Bu tarz farklı yöntemleri bulunan kemoterapi ne kadar sürer? Bu süreç hastanın durumuna ve ilaçların uygulanma aralığına göre doktorlar tarafından belirlenir. İlaçların uygulanma aralığı genellikle 3 ya da 4 haftadır. Ancak bu aralık daha kısa da olabilir. Bazı durumlarda kemoterapi ve radyoterapi birlikte ya da arka arkaya uygulanabilir. Radyoterapi nedir derseniz; radyasyon kullanılarak hastalığın tedavi edilmesidir. Işın tedavisi olarak da bilinir. Tümörlü bölgeler belirlenir ve bu bölgelere yüksek dozlarda ışın gönderilir. Bu tedavi süresince de hasta her seans sonrası evine gidebilir. Hastanede yatması gerekmez.

Kemoterapi Yan Etkileri 1. Bulantı Kemoterapinin yan etkileri olabilir ve bu etkiler bireyden bireye farklılık gösterebilir. Bulantı ve kusma da en çok rastlanan yan etkilerdendir. Bu durum başka ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınabilir ya da hafifletilebilir. Bu süreçte tedavi gören kişi de yağsız ve hafif yiyecekler tüketebilir. Gün içinde kısa yürüyüşlere çıkabilir. Ayrıca kemoterapi esnasında ağızda metalimsi ve acı bir tat oluşabilir. Bunu önlemek için de naneli ya da ekşi şekerleme tarzı şeyler yiyebilirsiniz. Aynı zamanda ilaçların etkisiyle ağızda yaralar oluşmaması için, günde 2 defa tuzlu su veya ağız sularıyla gargara yapabilirsiniz. 2. Halsizlik ve yorgunluk hissi Kemoterapi tedavisi gören kişilerin en çok şikayet ettiği ikinci etki ise halsizlik ve yorgunluktur. Bu durumdan daha az etkilenilmesi için, günlük aktivitelerin çok iyi planlanması gerekir. Bol bol sıvı tüketilmelidir. Günlük basit egzersizler de iyi gelebilir. Bunların dışında eğer bir depresyon durumu varsa bunun için de yardım almak en sağlıklısıdır. 3. Saç ve tüylerin dökülmesi Tedavi boyunca saçlar ve vücuttaki diğer tüyler dökülebilir. Ancak bu genellikle kullanılan ilaç çeşidine göre değişen bir durumdur. Tedaviye başladıktan 2 ya da 3 hafta sonra dökülmeler olabilir. Bu durum özellikle psikolojik açıdan hastaları oldukça etkiler. Bu nedenle psikolojik bir destek almak çok önemlidir. Kişi bu süreçte yalnız olmamalı ve sosyal hayatına devam etmelidir. Kemoterapi bittikten sonra saçlar ve vücut tüyleri yeniden çıkmaya başlar.

4. Ağız içi problemleri Kemoterapi etkisiyle ağız içinde ve boğazda yaralar, diş etlerinde kızarıklık gibi problemlere yol açan "mukozit" adlı durum oluşabilir. Bu sebeple hastaların tedaviden önce diş ve diş eti tedavisi yaptırmaları önerilir. Doktorların verdiği bir ağız solüsyonu kullanılabilir. Bunun yanı sıra yumuşak bir diş fırçası kullanmak, sıcak yiyeceklerden uzak durmak ve yumuşak besinler tüketmek de faydalı olur. 5. Enfeksiyonlara açık olma Tedavi süresince kişinin bağışıklık sistemi zayıflar, dışarıdan gelecek mikroplara karşı açık hale gelir. Bu nedenle tedavi boyunca kalabalık ortamlarda fazla bulunmamak gerekir. Evde bir evcil hayvan besleniyorsa dikkat edilmeli. Daima bir ateş ölçer bulundurulmalı ve sık sık vücut sıcaklığı kontrol edilmelidir. Sıyrık, kesik gibi küçük kazalarda mikrop kapmamasına dikkat edilmeli, idrara çıkamama, idrar yaparken ağrı ve yanma, boğaz ağrısı veya şişliği gibi durumlarda mutlaka doktora haber verilmelidir. Kemoterapi alan hastalar ile temas kurarken de enfeksiyon ve hastalık durumuna dikkat edilmelidir.